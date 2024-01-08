逾5公尺高攀網高塔 麻豆公11全齡化公園遊戲區春節前啟用

台南市政府投入1000萬元，以倒風內海為主題，設有逾5公尺高的攀網高塔，在麻豆公園(公11公園)打造全齡化的特色遊戲區，歷經近1年施工目前已完工，可望在農曆春節前啟用。

公11公園位在麻豆國中後方，屬於社區型鄰里公園，台南市長黃偉哲今上午前往視察特色遊戲場設置的現況與人行步道及排水設施修繕情形，市議員陳秋宏、尤榮智、吳通龍也到場關心，一行人聽取工務局代理局長陳世仁簡報。

陳世仁表示，麻豆公園特色遊戲場去年3月動工，以倒風內海為主題，設有逾5公尺高的攀網高塔、跳樁、平衡木、旋轉鞦韆、複合式鞦韆、搖搖樂等遊具。

另外，公園內一併修繕人行步道及排水設施，讓整體環境更加完善，打造一座符合全年齡化適合遊憩場域之鄰里公園，整體工程已完工，預計本周驗收，通過後會在春節前開放。

黃偉哲說，特色遊戲場打造，是他施政的重中之重；上任至今已新增25座公園，特色遊戲場設置有45座，已完工20座，施工中15座，規劃中10座，落實他主張全市37行政區均有特色遊戲場施政目標。