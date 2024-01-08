培育養殖人才 北港農工、海洋大學合設海洋教室

雲林沿海養殖面積廣闊，長久以來卻缺乏養殖科系，地方爭取海洋大學到北港設立分校或分班尚無進展，北港農工有意推動成立養殖科，最近與海大合作設永續海洋資源教室，海大校長許泰文出席揭牌，指出尋求與北港農工成為協作夥伴、再進一步教學合作，未來會協助想朝養殖發展的學生升學。

永續海洋資源教室有漁菜共生、漁電共生等養殖模型，更透過3D列印各種海洋生物，提供學生基礎養殖學習空間，藉以了解海洋環境變化，了解各種養殖現況。

北港農工校長楊長鉿說，校方先成立水產養殖社團邀請海洋大學教授指導，成效不錯，進而成立海洋資源教室，透過大學社會責任實踐計畫合作，提供更多養殖研習。

未來海大是否來設分校或分班？楊長鉿說，家中從事養殖的學生，想學養殖得赴外縣市，十分不便，尋求大學資源挹注是個好的開始，目前初步合作「試水溫」，開科、設班是未來方向，兩校會持續努力。許泰文則說，未來不排除透過特殊選才等透道，讓對水產養殖有興趣的學生進入海大就讀，擴大學習領域。

縣長張麗善說，感謝兩校搭起培育人才橋梁，未來也能作為漁民的學習平台，協助強化漁港功能，提高漁獲及養殖產能。