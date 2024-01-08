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嘉市崇文街上下學難行 會勘取消分向線改善

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義報導
嘉義市府取消崇文街原有分向線等措施，希望改善交通壅塞情況。記者李宗祐／攝影
嘉義市府取消崇文街原有分向線等措施，希望改善交通壅塞情況。記者李宗祐／攝影

嘉義市嘉義女中、崇文國小後側的崇文街，上下學尖峰時段經常壅塞，校園圍牆邊又有違停，成為交通瓶頸，市府與在地里長、校方等會勘討論，取消分向線、拉長臨停紅線等，陸續改善完工。市府觀察目前交通秩序還不錯，不過有里長說，居民還在適應標線塗銷後的路面。

市府交通處表示，崇文街實際路寬不足8公尺，取消單黃虛線的分向線及雙黃線的分向限制線，崇文街與永安街口禁止臨時停車紅線延長到25公尺，排除學校圍牆障礙物，也加強宣導家長接送遵循分流規畫，建議嘉女後續可針對國華街圍牆，以退縮方式施做實體或標線型人行道

市府上月邀崇文國小、嘉義女中、東區和西區公所、警方，及豐年里、育英里、導明里的3里長會勘，已著手改善完畢，市府表示，經多次實地觀察，崇文街的交通現況，與永安街、垂楊路汽機車分流接送秩序還不錯。

育英里長林峯輝說，原來的標線塗銷讓里民最有感，因以前都會遵循標線行車，現還在適應中。交通處指出，持續關注行車狀況，也為兼顧地區停車需求，崇文地下停車場及舊市公所停車場完工啟用前，嘉女鄰國華街、崇文街路側、路口紅線與電箱以外路段，暫時維持路邊停車。

嘉義 停車場 人行道

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