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南科聯絡道轉向工程完工 苦等不到通車

聯合報／ 記者謝進盛／台南報導
台南南科聯絡道高架轉向工程去年底完工，迄今未通車。記者謝進盛／攝影
台南南科聯絡道高架轉向工程去年底完工，迄今未通車。記者謝進盛／攝影

國道8號南科聯絡道高架轉向工程新設立體高架道路，將能直通新港社大道進出南科園區，歷經2年去年底完工，卻遲無通車跡象，讓南科通勤族抱怨塞車惡夢持續。市長黃偉哲昨說會督促中央盡快辦理驗收；國土管理署指出，預計2月底完成初驗，3月中下旬送電，確定通車時間再跟市府確認。

市府向中央爭取辦理「新港社大道與南科聯絡道路口轉向改善工程」總經費約3.3億元，道路採立體化車道設計，工程長度約1公里、寬30公尺，橋梁長度約340公尺，2021年8月開工，在上月完工，預估通車後，可節省10至15分鐘路程。

不少南科上班族眼看工程竣工，近期疑惑「奇怪，怎還沒通車」，都沒有通車相關訊息；南市工務局表示，工程完工，待驗收通過即可安排後續通車事宜，已向中央表達希望加把勁。內政部國土管理署回應，正初驗中，預計2月底會完成初驗，3月中、下旬台電會完成送電。

市議員黃肇輝說，接獲不少上班族另擔心通車後會「換個地方塞」，因高架橋下進園區接平面路口，號誌沒連貫，可能成為新的交通瓶頸點，改善恐打折扣。

市府工務局則說，屆時尖峰時段會透過燈號同步管制，後續也會滾動檢討，讓這項重大工程發揮最大效應。

南科 上班族 高架橋

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