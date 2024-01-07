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鼓勵打火兄弟 台南市消防局發起119消防節民眾留言活動

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導
為紀念119消防節，台南市消防局發起「向城市英雄說出心裡話」活動，請民眾走進消防隊留言，為他們鼓勵、加油打氣。圖／台南市消防局提供
為紀念119消防節，台南市消防局發起「向城市英雄說出心裡話」活動，請民眾走進消防隊留言，為他們鼓勵、加油打氣。圖／台南市消防局提供

第一線打火兄弟1年365天，總是日夜不休的在守護台南這座城市。為紀念119消防節，台南市消防局發起「向城市英雄說出心裡話」活動，從明天1月8日起至19日，請民眾走進消防隊留言，為他們鼓勵、加油打氣。

消防人員三大任務，預防火災、搶救災害及緊急救護，1年365天，消防人員總是日夜不休的在守護這座城市，其中119消防節對於每名消防人員更是別具意義。

今年台南市消路防局規劃設計119消防節專屬留言板及留言便利貼，置放於各消防分隊及防災教育館，吸引民眾來留言鼓勵消防員的一句話，透過民眾具有溫度的文字，體恤這群城市英雄的辛勞。

消防局長李明峯說，今年119消防節以溫馨且體恤消防員為出發點，透過民眾留言，鼓勵消防人員的辦理方式來溫暖消防人員，歡迎市民共同參與「向城市英雄說出心裡話」活動，向這城市英雄致敬。

市長黃偉哲表示，消防人員無私為民眾奉獻，119消防節對於消防人員是重要的節日，今年消防局採有別於以往辦理方式，讓民眾走進消防隊留言鼓勵消防員，呼籲市民踴躍參與，向守護府城安全的城市英雄說出心裡話。

為紀念119消防節，台南市消防局發起「向城市英雄說出心裡話」活動，請民眾走進消防隊留言，為他們鼓勵、加油打氣。圖／台南市消防局提供
為紀念119消防節，台南市消防局發起「向城市英雄說出心裡話」活動，請民眾走進消防隊留言，為他們鼓勵、加油打氣。圖／台南市消防局提供

消防員 台南

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