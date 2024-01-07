嘉市崇文街上下學難行 取消分向線、拉長臨停紅線改善

嘉義市崇文街因接鄰崇文國小、嘉義女中每到上下學時間道路擁塞，又有違規停車，讓這條巷道交通繁雜；市府召集3里長、校方等會勘討論，取消分向線、拉長臨停紅線、排除障礙物、加強宣導家長接送秩序等，逐漸改善交通。

嘉義市崇文街是傳統老街，畫設有分向線等，因緊鄰崇文國小、嘉義女中，學校圍牆邊被運用作為停車，使得原來狹小巷道更顯擁擠，尤其在上下學時段，塞車是常見景象，日前又被檢舉違停造成道路擁塞。

市府去年12月11日、13日邀集崇文國小、嘉義女中、教育處、工務處、東、西區公所、市警局、交通隊、豐年里、育英里、導明里等3里長會勘，討論後決定進行相關改善作為。

交通處表示，改善作為有，崇文街實際路寬不足8米，取消分向線（單黃虛線）及分向限制線（雙黃線）。崇文街與永安街口禁止臨時停車紅線延長至25米。加強宣導家長接送遵循分流規畫。排除學校圍牆障礙物。建議嘉女國華街圍牆以退縮方式施做實體或標線型人行道。

在崇文地下停車場及舊市公所停車場完工啟用前，為兼顧地區停車需求，嘉義女中鄰國華街、崇文街路側，路口紅線與電箱以外路段，暫時維持路邊停車。

交通處表示，去年12月15日陸續改善完畢，改善後經多次實地觀察，崇文街交通與永安街、垂楊路汽機車分流接送秩序尚稱良好。