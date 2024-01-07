南市新營將掀幾米風 打卡集章優惠先暖身

台南市政府文化局與知名繪本作家幾米合作，將於新營文化中心戶外廣場，以幾米繪本《月亮忘記了》為主題，推出系列限時展覽，打卡集章活動明先登場，民眾除可享消費優惠，還有機會抽中幾米文創商品。

文化局說，這次在新營文化中心戶外廣場展出「2024 幾米 Singing 台南——團圓‧微光The Moon Forgets」藝術裝置展，自1月20日至3月24日，限定展出65天，打造高6米、高3米及高2.5米的3顆可愛月亮裝置藝術，讓互相依偎3顆月亮與小男孩陪伴大家共度新年。20日晚上6點，將舉辦點燈開幕儀式，安排精采音樂表演以及市集活動。

新營文化中心表示，為吸引更多民眾到訪新營，自本月8日起串聯新營在地店家，首先推出「走走新營-打卡抽獎」、「走走新營-集章任務」暖身活動；凡至合作店家與幾米月亮手拿板合照打卡，除可享消費優惠，還有機會抽中幾米文創商品。

另外，只要完成4處隱藏店家集章任務，即可兌換這次專屬設計的限量幾米夜光貼紙。展出期間也將設立經典場景的拍照打卡牆、幾米繪本主題書展區。

大年初一至初五更安排定時街頭藝人表演，以及2月14日舉辦元宵造型湯圓DIY等一系列活動。