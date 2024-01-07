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首屆台南國際馬拉松5000好手參與 爭取台第3場國際認證
響應台南400，首屆台灣台南國際馬拉松今早在台南都會公園停車場登場，來自全國22國總計超過5000名好手齊聚一堂，此場馬拉松主辦單位表示，未來盼能夠此場成為台灣第三場獲得國際田徑總會認證的馬拉松賽事。
這場馬拉松由台灣國際馬拉松交流協會及亞洲馬拉松大聯盟為響應台南400合作主辦，馬拉松起點從台南都會公園為起點，一路讓跑者們經過仁德、歸仁、關廟再折返，穿梭在田園景觀中，賽事分為全馬、半馬、10公里挑戰、3公里親子休閒組。
今清晨5點左右，台南都會公園停車場湧入超過5000名馬拉松好手在會場中暖身。台南市長黃偉哲、體育局長陳良亁、「飛躍羚羊」紀政及多名地方民代等到場鳴槍，為所有跑者們打氣。
亞洲馬拉松大聯盟主席盧瑞忠表示，亞盟目前有12國家及18場國際賽事，其中5場已經獲得國際田徑總會賽事認證。希望能繼萬金石國際馬拉松、台北國際馬拉松之後，成為台灣第3場、亞盟第6場獲國際田徑總會賽事認證的國際馬拉松。
市府體育局表示，為響應台南400系列活動，市府也預計在10月20、27日分別在市政府、新營區舉辦馬拉松，市政府賽事因路線規畫分布在市區，開放半馬賽車，新營賽事則有全馬賽事，可讓跑者們在新營、柳營等地欣賞當地美景，兩場預計在3月開放報名，歡迎全國喜愛跑步的跑友們一同揮灑汗水。
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