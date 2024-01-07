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國寶級蒸汽火車 復駛阿里山林鐵

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義報導
全世界最會爬山的台灣國寶級21號蒸汽火車，暌違近半世紀再度起航，鐵道迷朝聖。記者呂慧瑜／攝影
全世界最會爬山的台灣國寶級21號蒸汽火車，暌違近半世紀再度起航，鐵道迷朝聖。記者呂慧瑜／攝影

全世界最會爬山的台灣國寶級21號蒸汽火車，暌違近半世紀，昨天再度起航，鐵道迷及親子遊客到場見證，民眾聽見清脆汽笛聲感動直落淚，嘉義市長黃敏惠與林鐵及文資處長黃妙修一起鏟煤，啟航21號蒸機英雄再度馳騁林鐵。

「文化可以讓城市變得偉大！」黃敏惠說，這是很重要文化觀光起點，昨起老蒸機注入新使命「檜來嘉驛」列車，在每月第一周周六，10點起會來回行駛北門至嘉義站共10班次，這將成為全世界觀光客來到嘉義，非來搭乘一趟不可的重點。

21號蒸機迷人之處在哪？資深鐵道紀錄者賴國華表示，小時候他見過跑在軌道上蒸機，他好奇跑去摸黑色車頭，搞到全身髒黑煤炭被媽媽罵印象很深刻，21號蒸機獨特在行駛時有直立式汽缸齒輪聲且汽笛聲清脆，他見證行駛、報廢、重啟首航近半世紀歷史，內心無限感動。

黃妙修說，當時要修21號蒸機大家連工具都看不懂，透過全台退休司機員前輩與年輕司機員一起拼湊起來，雖然開始修是1年多，但光試車就花9個月要保證安全，過程重建完整蒸機施工圖傳承永存。

嘉義 鐵道迷 黃敏惠

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