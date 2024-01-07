為辦全運會 雲縣追加6億蓋停車場

2025年全國運動會在雲林，現正興建主場館虎尾高鐵運動園區田徑場，原先僅規畫600格平面車位，地方反映停車空間不足，縣府近期再追加6億元增建402格車位的地下停車場，預估明年7月完工。地方質疑，縣府僅為全運會花15億蓋田徑場及再增6億增建400個車格，會後是否成為蚊子田徑場或蚊子停車場?

雲林縣暌違20年再次承辦全運會，將有34項競賽種類分別在41個競賽場地進行，其中有9項在外縣市專業場地辦理，其餘均在縣內，縣府斥資2億元整修相關場地，主場館在虎尾高鐵運動園區興建全新田徑場，目前施工中。

張麗善表示，虎尾高鐵運動園區以國際級規格打造400公尺田徑場，經費15億元，觀賽區可容納1萬5千人；另北辰國小新建排球館、高鐵特定區斗教用地新建溜冰場也在細部設計中。

近年虎尾鎮經濟發展迅速、人口快速成長，市區停車空間不足，衍生許多違停亂象，地方憂心舉行全運會恐影響交通及停車需求，多名縣議員也建議增闢停車場。

縣府交通工務局長汪令堯指出，考量停車空間不足，經評估園區空間及高鐵安全等情況後，追加6億元工程費在原規畫的平面停車場增建地下一層，深度6.3公尺，包括闢建擋土牆、連續壁，加強防水及結構安全等，總體停車空間將從600格增至1千格，完工後有通道銜接田徑場。

增建402個車格需增6億預算，議會民進黨團總召張維崢表示，最初縣府提報計畫階段就應精準概估預算，卻因地方憂心車位不足再編預算，要求縣府向中央申請補助。議會國民黨團總召李明哲指出，經了解是分兩年度編列，不至於排擠其他預算，地方期盼有更多停車空間。

至於賽後場館的未來動向，議員李明哲、張維崢都表示希望縣府能善加利用，多爭取舉辦體育類賽事，或邀請演藝團體辦大型演唱會。

張麗善說，該園區在雲林高鐵特定區內，其中還包括環保大樓、美術館、雙語幼兒園、警分局及消防分隊等行政區域，54.47公頃大學用地、3處共15.61公頃的高中、國中小學預定地及12處公園及兒童遊樂場等，因此預先建設停車場，將可因應日後需求。