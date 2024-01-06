台南購物節迎新開抽 第一台轎車幸運得主出爐

台南購物節促銷累積金額已53億。市長黃偉哲下午在南紡購物中心見證第一輛汽車得主及抽出黃金一兩、美國舊金山雙人來回機票等70多獎項。百萬名車預計3月抽出。

黃偉哲表示，除例行月月抽及周周抽，市府加碼推出與觀旅局結合的「iShopping 跨年加碼抽Gogoro」，只要在1月28日截止時限入住台南購物節指定360間飯店或民宿，並將消費單據登錄到「臺南購物節」APP或活動網站，即可抽獎，消費累積滿100元獲一組序號，住越多天中獎機會越大。

黃偉哲說，台南購物節是全市府動員的盛大慶典，像是與交通局合作的「電動車加碼抽」，即日起至3月10日前，使用台南好停app支付停車費有優惠，還有機會把光陽電動機車騎回家。

經發局長林榮川表示，2023台南購物節作為跨入台南400的重要活動，精采程度超越以往，不僅包括台南過年最熱鬧的「新化年貨大街」，還有全台盛事「2024台灣燈會-龍耀台南」。現場消費的發票或收據也都有機會參加抽獎，登錄到活動網站或app累計消費每滿100元，就多一次抽獎機會，讓全民在購物的同時，也能享受中獎的喜悅。

活動詳情在台南購物節活動網站查詢：https://tainanshopping.tw/