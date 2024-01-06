雲林主辦2025全運會交通成隱憂 縣府：追加6億蓋停車場
雲林縣主辦2025年全國運動會，主場館虎尾高鐵運動園區田徑場工程正在進行，但原先只規畫500席平面車位，地方反映停車空間可能不足，縣府近期再追加6億元增建地下停車場，明年7月完工後，至多可容納900至1000席。
雲林縣睽違20年再次承辦全運會，將有34項競賽種類分別在41個競賽場地進行，其中有9項在外縣市專業場地辦理，其餘均在縣內，縣府斥資2億元整修相關場地，主場館則在虎尾高鐵運動園區興建全新田徑場，目前施工中。
張麗善表示，該園區以國際級規格打造400公尺田徑場，經費15億元，觀賽區可容納1萬5000人；北辰國小新建排球館、高鐵特定區斗教用地新建溜冰場也在細部設計中。
由於虎尾鎮近年經濟發展迅速、人口快速成長，市區停車空間不足，衍生許多違停亂象，地方憂心屆時全運會的舉行恐會影響交通及停車需求，多名縣議員建議增闢停車場。
縣府交通公路局長汪令堯指出，考量停車空間不足，經評估園區空間及高鐵安全等情況後，追加6億元工程費在原規畫的平面停車場增建地下一層，停車空間將從500席增為900至1000席，完工後會有通道銜接田徑場。
該園區現在每天約有7、80名工程人員進場施作田徑場主體工程，而後停車場工程緊接進行，整體工期不變，仍會在2025年7月全部完工；汪令堯坦言，雖然難度高，不過縣府每天緊盯進度，屆時停車場工程動工後，將有2組人員、近200人進駐同步施工。
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