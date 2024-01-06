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高鐵嘉義站2月1日啟用科技執法 黃線臨停超過3分鐘就開單
高鐵嘉義站周邊車流量較大，常有接送乘客車輛違規停車，占用雙向雙車道的外側車道，每逢節假日就嚴重塞車，嘉義縣警察局加裝科技執法照相機，偵測雙向紅、黃線違規停車，2月1日起正式啟用，黃線臨停超過3分鐘就會開單，鼓勵多利用停車場前30分鐘免費接駁。
嘉義縣警察局指出，高鐵嘉義站是重要交通運輸場站，保鐵五路常有車輛違規停車，影響高鐵站通行車流，導致節假日交通壅塞，已在保鐵五路設置取締違規停車科技執法設備，自動偵測雙向紅、黃線違規停車，擷取照片及連續錄影畫面，再由員警製單舉發。
警方提醒，保鐵五路兩側為臨停載客區，載客車輛可在黃線路段臨停載客，臨時停車以3分鐘內為限，候客時間較長可駛入高鐵站旁附設停車場，待乘客出站後再駛往保鐵五路載客，停車場前30分鐘內免費停車，且30分鐘內無須下車操作繳費機即可逕駛出場。
警方表示，違停科技執法設備將在2月1日起正式啟用，提醒駕駛人依指定處所停車候客，紅線禁止停車，黃線最多臨停3分鐘，勿長時間占用道路兩側，以維高鐵站周邊交通秩序及順暢，並免於遭到違停舉發。
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