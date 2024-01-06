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沉睡近半世紀！台灣國寶級21號蒸機 今重啟航阿里山林鐵

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義即時報導
全世界最會爬山的台灣國寶級21號蒸汽火車，今天回歸阿里山林鐵在北門車站，睽違近半世紀再度起航，湧鐵道迷朝聖。記者呂慧瑜／攝影
全世界最會爬山的台灣國寶級21號蒸汽火車，今天回歸阿里山林鐵在北門車站，睽違近半世紀再度起航，湧鐵道迷朝聖。記者呂慧瑜／攝影

全世界最會爬山的台灣國寶級21號蒸汽火車，今天回歸林鐵道戰場，10點在嘉義林鐵北門車站，睽違近半世紀再度起航，湧入鐵道迷及親子遊客到場見證，有民眾聽見清脆汽笛聲感動直落淚，嘉市長黃敏惠與林鐵及文資處長黃妙修一起鏟煤，啟航21號蒸機英雄再度馳騁林鐵。

文化可以讓城市變得偉大！黃敏惠表示，這是很重要的文化觀光起點，今起老蒸機注入新使命「檜來嘉驛」列車，在每個月第一周周六，10點起會來回行駛北門至嘉義站共計10班次，這將成為全世界觀光客來到嘉義，非來搭乘一趟不可的重點。

21號蒸機迷人之處在哪？資深鐵道紀錄者賴國華表示，小時候他見過跑在軌道上的蒸機，他好奇跑去摸黑色車頭，搞到全身髒黑煤炭被媽媽罵印象很深刻，21號蒸機獨特在行駛時有直立式汽缸齒輪聲且汽笛聲清脆，他見證行駛、報廢、重啟首航近半世紀歷史，內心無限感動。

林鐵及文資處長黃妙修說，當時要修21號蒸機大家連工具都還看不懂，是透過全台退休司機員前輩與年輕司機員一起拼湊起來，雖然開始修是一年多，但光試車就花了9個月要保證安全，過成更重建完整的蒸機施工圖，得以傳承永留。

司機員郭洪志說，行駛時，我們從頭到尾自己加煤炭，退休前司機員陳河銘指導提醒四角落一定要補足，司機員自己控制火力，真的很累，但是很有趣，因為技術完全操作在自己的手上。

尋人啟事！黃妙修說，4年半前21號蒸機要從嘉義公園吊起整修，巧遇祖孫3人來見證時，那名阿嬤跟孫子承諾火車修好後要一起來搭火車，可惜一直連絡不到，所以現場公布照片，展開尋人任務，要贈3張車票助祖孫圓夢。

台灣國寶級21號蒸汽火車，今天在北門車站，由嘉市長黃敏惠與林鐵及文資處長黃妙修等民代共同出席見證首航搭乘。記者呂慧瑜／攝影
台灣國寶級21號蒸汽火車，今天在北門車站，由嘉市長黃敏惠與林鐵及文資處長黃妙修等民代共同出席見證首航搭乘。記者呂慧瑜／攝影
尋人啟事！林鐵及文資處超級任務，請民眾幫忙找4年前在嘉義公園對21號蒸機依依不捨的祖孫三人，將增車票助祖孫圓夢。圖／林鐵及文資處提供
尋人啟事！林鐵及文資處超級任務，請民眾幫忙找4年前在嘉義公園對21號蒸機依依不捨的祖孫三人，將增車票助祖孫圓夢。圖／林鐵及文資處提供
全世界最會爬山的台灣國寶級21號蒸汽火車，今天回歸阿里山林鐵在北門車站，睽違近半世紀再度起航，湧鐵道迷朝聖見證歷史。記者呂慧瑜／攝影
全世界最會爬山的台灣國寶級21號蒸汽火車，今天回歸阿里山林鐵在北門車站，睽違近半世紀再度起航，湧鐵道迷朝聖見證歷史。記者呂慧瑜／攝影
台灣國寶級21號蒸汽火車，今在北門車站，由嘉市長黃敏惠（左）與林鐵及文資處長黃妙修（右）一起鏟煤，睽違近半世紀再度啟航蒸機馳騁林鐵。記者呂慧瑜／攝影
台灣國寶級21號蒸汽火車，今在北門車站，由嘉市長黃敏惠（左）與林鐵及文資處長黃妙修（右）一起鏟煤，睽違近半世紀再度啟航蒸機馳騁林鐵。記者呂慧瑜／攝影
台灣國寶級21號蒸汽火車，今天在北門車站，由嘉市長黃敏惠與林鐵及文資處長黃妙修等民代共同出席見證首航搭乘。記者呂慧瑜／攝影
台灣國寶級21號蒸汽火車，今天在北門車站，由嘉市長黃敏惠與林鐵及文資處長黃妙修等民代共同出席見證首航搭乘。記者呂慧瑜／攝影

嘉義 鐵道迷 火車 阿里山

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