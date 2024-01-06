沉睡近半世紀！台灣國寶級21號蒸機 今重啟航阿里山林鐵

全世界最會爬山的台灣國寶級21號蒸汽火車，今天回歸林鐵道戰場，10點在嘉義林鐵北門車站，睽違近半世紀再度起航，湧入鐵道迷及親子遊客到場見證，有民眾聽見清脆汽笛聲感動直落淚，嘉市長黃敏惠與林鐵及文資處長黃妙修一起鏟煤，啟航21號蒸機英雄再度馳騁林鐵。

文化可以讓城市變得偉大！黃敏惠表示，這是很重要的文化觀光起點，今起老蒸機注入新使命「檜來嘉驛」列車，在每個月第一周周六，10點起會來回行駛北門至嘉義站共計10班次，這將成為全世界觀光客來到嘉義，非來搭乘一趟不可的重點。

21號蒸機迷人之處在哪？資深鐵道紀錄者賴國華表示，小時候他見過跑在軌道上的蒸機，他好奇跑去摸黑色車頭，搞到全身髒黑煤炭被媽媽罵印象很深刻，21號蒸機獨特在行駛時有直立式汽缸齒輪聲且汽笛聲清脆，他見證行駛、報廢、重啟首航近半世紀歷史，內心無限感動。

林鐵及文資處長黃妙修說，當時要修21號蒸機大家連工具都還看不懂，是透過全台退休司機員前輩與年輕司機員一起拼湊起來，雖然開始修是一年多，但光試車就花了9個月要保證安全，過成更重建完整的蒸機施工圖，得以傳承永留。

司機員郭洪志說，行駛時，我們從頭到尾自己加煤炭，退休前司機員陳河銘指導提醒四角落一定要補足，司機員自己控制火力，真的很累，但是很有趣，因為技術完全操作在自己的手上。