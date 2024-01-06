快訊

雙聯學位／2優勢比留學值得？海歸：獲得的國際觀無價

蔡政府喊供電穩 拿「備轉容量率」證明不缺電合理嗎？

這些大陸用語你會說嗎？他曝這2字「台灣人超愛用」 網尷尬：是真的

聽新聞
test
0:00 / 0:00

嘉南療養院護理之家引進智慧照護 住民不再夜間跌倒

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
嘉南療養院護理之家引進智慧照護，住民不再夜間跌倒。圖／護理長劉玉萍提供
嘉南療養院護理之家引進智慧照護，住民不再夜間跌倒。圖／護理長劉玉萍提供

衛福部嘉南療養院因附設精神護理之家住民老化，加上使用安眠藥，經常發生夜間跌倒。院方表示，為防止嚴重傷害，引進跌倒預防人工智慧照護幫手，111年10月啟用後統計到去年底，超過一年因夜間床邊如廁導致跌倒件數0件，顯著改善。

精神護理之家護理長劉玉萍指出，智慧照護幫手是透過科技輔具，結合專業護理照護，減輕第一線負擔，提高住民照護品質，因不受時間管制，可透過警報提醒工作人員住民離床、立即前往協助，避免跌倒。

使用這套輔具不用更換床墊，放床墊下即可，舒適無異物感，透過床墊壓力感測器，即時通報護理站與網路通報，下床3秒鐘就發出離床警示，有效降低跌倒風險。也可經LINE即時通知照護人員各床住民即時呼吸率狀態、離床、離床超時等動態提醒。當護理師反應通報錯誤時，工程師會進行個別設定調整。自開始使用智慧照護幫手後，不再出現夜間床邊如廁導致跌倒。

劉玉萍說，智慧照護幫手在精神護理之家的使用經驗，讓即時照護，沒有距離，以科技協助人工，降低工作壓力，即時通知，降低住民跌倒風險，呼吸趨勢通報，及時處理，減少意外風險，透過明朗化的個人報表與相關數據分析，確實使護理人員可即時關心，及早發現住民的問題，不再跌跌不休，隨時掌握住民健康，提供更優質照護。

院方表示，依據病人安全事件統計結果，住民夜間發生跌倒頻率最高，其中床邊如廁發生跌倒導致傷害最常見。在夜間人力限制下，難以及時發現與處理夜間發生跌倒問題。而今人工智慧已可在醫療照護上提供協助，能降低跌倒率及後續對健康影響。

嘉南療養院護理之家引進智慧照護，住民不再夜間跌倒。圖／護理長劉玉萍提供
嘉南療養院護理之家引進智慧照護，住民不再夜間跌倒。圖／護理長劉玉萍提供

延伸閱讀

三班護病比入法遭醫院代表杯葛 產業工會：不會退讓

政見提增加護理師津貼遭批亂開支票 趙少康反擊：看國外水準不羞愧？

為恭醫院與新生醫專簽署合作 鼓勵學子投入護理工作

報告：中歐人工智慧科研合作超過中美

相關新聞

沉睡近半世紀！台灣國寶級21號蒸機 今重啟航阿里山林鐵

全世界最會爬山的台灣國寶級21號蒸汽火車，今天回歸林鐵道戰場，10點在嘉義林鐵北門車站，睽違近半世紀再度起航，湧入鐵道迷...

虎尾「虎爺」公園升級親水園區 這遊戲場受歡迎今年暑假開玩

雲林虎尾公墓經遷葬及土地變更後，前年變成632高地公園，因占地廣達2公頃，是目前當地最大公園，相當受親子喜愛，鎮公所投入...

高鐵嘉義站2月1日啟用科技執法 黃線臨停超過3分鐘就開單

高鐵嘉義站周邊車流量較大，常有接送乘客車輛違規停車，占用雙向雙車道的外側車道，每逢節假日就嚴重塞車，嘉義縣警察局加裝科技...

嘉南療養院護理之家引進智慧照護 住民不再夜間跌倒

衛福部嘉南療養院因附設精神護理之家住民老化，加上使用安眠藥，經常發生夜間跌倒。院方表示，為防止嚴重傷害，引進跌倒預防人工...

雲林「虎尾潮」動工 結合糖廠美化水岸

雲林縣虎尾鎮期待已久的「虎尾潮」河川治理工程，昨天由經濟部長王美花、立委蘇治芬主持動工，眾多鄉親到場見證，王美花強調，這...

亞太棒球村豆腐渣？台南朝野互批

台南市議會國民黨團昨指出，賴清德在台南市長任內喊出要打造東方威廉波特的亞太棒球村，如今不僅預算從15億暴增至34億元，且...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。