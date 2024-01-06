嘉南療養院護理之家引進智慧照護 住民不再夜間跌倒

衛福部嘉南療養院因附設精神護理之家住民老化，加上使用安眠藥，經常發生夜間跌倒。院方表示，為防止嚴重傷害，引進跌倒預防人工智慧照護幫手，111年10月啟用後統計到去年底，超過一年因夜間床邊如廁導致跌倒件數0件，顯著改善。

精神護理之家護理長劉玉萍指出，智慧照護幫手是透過科技輔具，結合專業護理照護，減輕第一線負擔，提高住民照護品質，因不受時間管制，可透過警報提醒工作人員住民離床、立即前往協助，避免跌倒。

使用這套輔具不用更換床墊，放床墊下即可，舒適無異物感，透過床墊壓力感測器，即時通報護理站與網路通報，下床3秒鐘就發出離床警示，有效降低跌倒風險。也可經LINE即時通知照護人員各床住民即時呼吸率狀態、離床、離床超時等動態提醒。當護理師反應通報錯誤時，工程師會進行個別設定調整。自開始使用智慧照護幫手後，不再出現夜間床邊如廁導致跌倒。

劉玉萍說，智慧照護幫手在精神護理之家的使用經驗，讓即時照護，沒有距離，以科技協助人工，降低工作壓力，即時通知，降低住民跌倒風險，呼吸趨勢通報，及時處理，減少意外風險，透過明朗化的個人報表與相關數據分析，確實使護理人員可即時關心，及早發現住民的問題，不再跌跌不休，隨時掌握住民健康，提供更優質照護。