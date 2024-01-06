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影／吳欣盈嘉義車掃 支持者熱情相挺

攝影中心／ 記者余承翰／嘉義即時報導
民眾黨副總統候選人吳欣盈（中）上午在嘉義市車掃，並到北社尾保安宮參拜，受到支持者熱情地歡迎。記者余承翰／攝影
民眾黨副總統候選人吳欣盈（中）上午在嘉義市車掃，並到北社尾保安宮參拜，受到支持者熱情地歡迎。記者余承翰／攝影

民眾黨副總統候選人吳欣盈上午在嘉義市車掃，並至北社尾保安宮參拜，受到支持者熱情地歡迎，她懇請鄉親1月13日一同站出來，總統票投1號柯文哲與吳欣盈，政黨票投民眾黨。一路上支持者不斷高喊「台灣的選擇柯文哲、人民的選擇柯文哲」，給予熱烈的支持。

民眾黨副總統候選人吳欣盈（中）上午在嘉義市車掃，拜託鄉親總統票投1號。記者余承翰／攝影
民眾黨副總統候選人吳欣盈（中）上午在嘉義市車掃，拜託鄉親總統票投1號。記者余承翰／攝影
民眾黨副總統候選人吳欣盈上午在嘉義市車掃，並至北社尾保安宮參拜，許多支持者拿著旗幟高喊「台灣的選擇柯文哲」。記者余承翰／攝影
民眾黨副總統候選人吳欣盈上午在嘉義市車掃，並至北社尾保安宮參拜，許多支持者拿著旗幟高喊「台灣的選擇柯文哲」。記者余承翰／攝影

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影／吳欣盈台南車掃 支持者熱情迎接

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