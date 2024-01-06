影／吳欣盈嘉義車掃 支持者熱情相挺

民眾黨副總統候選人吳欣盈上午在嘉義市車掃，並至北社尾保安宮參拜，受到支持者熱情地歡迎，她懇請鄉親1月13日一同站出來，總統票投1號柯文哲與吳欣盈，政黨票投民眾黨。一路上支持者不斷高喊「台灣的選擇柯文哲、人民的選擇柯文哲」，給予熱烈的支持。 民眾黨副總統候選人吳欣盈（中）上午在嘉義市車掃，拜託鄉親總統票投1號。記者余承翰／攝影 民眾黨副總統候選人吳欣盈上午在嘉義市車掃，並至北社尾保安宮參拜，許多支持者拿著旗幟高喊「台灣的選擇柯文哲」。記者余承翰／攝影

商品推薦