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雲林「虎尾潮」動工 結合糖廠美化水岸

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林報導
虎尾期待已久的虎尾潮河川治理工程昨天動工，將把虎尾打造成水岸城鎮。記者蔡維斌／攝影
虎尾期待已久的虎尾潮河川治理工程昨天動工，將把虎尾打造成水岸城鎮。記者蔡維斌／攝影

雲林縣虎尾鎮期待已久的「虎尾潮」河川治理工程，昨天由經濟部長王美花、立委蘇治芬主持動工，眾多鄉親到場見證，王美花強調，這是國內第1個採國際競圖的河川治理工程，總工程費約9億元分3期施工，結合糖廠打造虎尾水岸城市標竿，對虎尾發展影響甚大，工程預定3年完工。

水利署長賴建信說明計畫起源過程，指2019年蔡英文總統視察虎尾淹水，決定以前瞻計畫解決水患，當時立委蘇治芬認為緊鄰的虎尾百年糖廠蘊藏豐富的文史古蹟，請求將糖廠納入擴大辦理，催生了「虎尾潮」計畫，獲蔡總統認可。

王美花說，整個治理規畫開國內治水先河，首次採國際競標，吸引荷蘭等國內外設計團隊參加，因要做得更完善，規畫期程稍有拖延，第1期1.9億工程動工了，她允諾全部工程3年完成，把美麗水岸城市呈現給大家。

王美花說，虎尾潮將大幅改變虎尾市鎮面貌，距離市街很近，可帶動市區發展，經費不算多卻是相當難得的治理工程指標。

蘇治芬感謝總統和部會支持，不但解決淹水更建立全國「韌性城市」標竿，讓虎尾能再次展現魅力，「虎尾潮」不只是水環境工程，也是循著虎尾糖都文化路徑，結合水環境美學發展舊市鎮，「讓虎尾時尚又新潮」建構虎尾人自信的城鎮計畫。

賴建信說，規畫團隊跳脫傳統水利框架，結合「逕流分擔」與「在地滯洪」策略工程，完工後可調控城鎮環境應對極端氣候水患與旱象，營造水岸縫合，形塑生態地景的綠水廊道。

王美花 蘇治芬 團隊 國際競圖 極端氣候 水利署

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