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台南公宅上梁 黃偉哲酸柯文哲

聯合報／ 記者吳淑玲周宗禎萬于甄／台南報導
台南永康「都更公宅」昨上梁。記者周宗禎／攝影
台南永康「都更公宅」昨上梁。記者周宗禎／攝影

民眾黨總統候選人柯文哲宣傳影片提到台南完全沒有社會住宅，台南市長黃偉哲嚴正駁斥是汙衊，昨天恰巧是台南市永康區「都更公宅」上梁，將是台南首批完工社宅，黃偉哲說，主持上梁他聽到「清脆耳光聲」，更抨擊有些人為了選舉「一直汙衊台南」，要求柯文哲下架影片。

柯文哲新發布影片提及社會住宅議題，影片中柯文哲與兩位青年對談，提到「台南連一個社會住宅都沒有」、「沒有聽說要蓋」。民眾黨副總統候選人吳欣盈昨在台南進行車隊掃街拜票時也表示，台南社會住宅在內政部的數字是零，相信數字會說話。

台南市府昨舉行永康區精忠二村110戶的台南公宅上梁典禮，黃偉哲說，精忠二村台南公宅預計今年底前提前完工，感謝國土署協助，讓工程進展順利，接下來周邊公共設施也會陸續推動，讓居住品質更加優質。

黃話鋒一轉，提到台南社會住宅計畫被炒作，甚至被人汙衊台南沒蓋社宅，他要嚴正駁斥，希望有心人士不要以天龍國的角度來酸別人，這樣實在不厚道。

黃偉哲強調，市政一棒接一棒，第一棟台南公宅於108年動工，目前規畫8000多戶台南公宅，多處將陸續完工，透過都市更新的方式取得，雖然較花時間，但卻也能節省公帑。

市府都發局長徐中強表示，永康台南公宅興建地上6層、地下2層，每層規畫20戶含1至3房型，工程預計今年完工，供市民申請租用入住。

都發局說明，台南市社會住宅已動工共9案計3153戶，對外界誤解社會住宅案深表遺憾，現已積極規畫只租不售台南社宅，目前已研擬招租辦法草案，預計今年下半年定案後，正式受理申請登記，2025年租戶就可以搬進入住。

內政部昨也聲明指出，目前台南轄區內包括中央與市府興辦社會住宅，4年來積極推動大幅增加至8211戶，興建中3153戶，總戶數已超越7000戶目標值。

社會住宅 柯文哲 黃偉哲 社宅 都市更新

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