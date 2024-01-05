走讀雲林故事有趣又動人 今年繪本創作家年僅6歲

雲林故事館今天舉行社區繪本新書發表會，邀請6位素人作家分享創作歷程，新書將在雲林故事館、二崙故事屋展出，另還有走讀雲林遊程，帶領大家走進故事現場；雲林副縣長謝淑亞邀請民眾來感受雲林故事文化的生命力。

謝淑亞說，許多素人經過雲林故事人協會培訓，能把對家鄉的感受記錄下來，彌足珍貴，尤其今年有母子檔作家，7、8歲的孩子跟媽媽一起創作，也有國中生用畫筆記錄對故鄉有滿滿的愛，圖文並茂，是雲林最棒的特產。想瞭解雲林，來雲林故事館就能看見原汁原味的雲林。

文觀處長陳璧君指出，2008年起委託雲林故事人協會辦理創作培訓、推廣出版，培育400多位素人作家，產出100多本原創繪本，吸引玉山文教基金會共同加入推動社區繪本運動，讓更多人透過繪本認識雲林社區。

她說，今年獲選的繪本素人作者年紀都很小，《小黑與阿土》由許睿宇和媽媽吳翊辰母子創作，敘說一名7歲小孩協助流浪狗，赤子之心面對生離死別的真實故事。《來賽跑吧！》8歲的丁宥妡獨自完成90%的圖文，媽媽林鈺晨協助下共同完成，純真的童言童語，發人省思。 《花鼓》李浩惇和李新婕是華德福實驗學校國3生，繁忙課業壓力下，合力創作褒忠傳統花鼓文化傳承，展現草根生命力故事。

今天新書發表會，作者細說原創歷程，讓繪本故事更加生動有趣。雲林故事人協會創會理事長唐麗芳說，今年繪本作者年紀很輕，最年輕才6、7歲，有母子檔、母女檔或同學相招共同創作，深具意義，玉山文教基金會贊助將出版的《螢火蟲搬家了》及《種希望的人》原創繪本，是關注環境議題。今年還會配合時節和議題，帶大家到故事現場去走讀，歡迎大家跟隨故事旅行。

玉山銀行南區經理蔡惠玲表示，玉山基金會連續5年舉辦「爬一座故事山」的閱讀推廣計畫，希望藉此閱讀文化，為台灣未來種下希望。