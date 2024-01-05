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雲林土雞場確診禽流感 1萬8千多隻雞撲殺銷毀

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
雲林縣東勢鄉1土雞場雞隻出現異狀，主動向動植物防疫所通報，今天確診H5N1亞型高病原性禽流感，防疫所隨即執行18112隻黑羽土雞與皇金雞的撲殺銷毀作業。圖／雲林縣政府提供
雲林縣東勢鄉1土雞場雞隻出現異狀，主動向動植物防疫所通報，今天確診H5N1亞型高病原性禽流感，防疫所隨即執行18112隻黑羽土雞與皇金雞的撲殺銷毀作業。圖／雲林縣政府提供

雲林縣東勢鄉出現今年第一場禽場確診禽流感病例，一處土雞場今天確診H5N1亞型高病原性禽流感，1萬8千多隻黑羽土雞與皇金雞已完成撲殺銷毀，避免疫情擴大，雲林縣政府在高風險區禽場發放消毒藥劑，並每日派員監控。

雲林縣東勢鄉1土雞場雞隻出現異狀，主動向動植物防疫所通報，今天確診H5N1亞型高病原性禽流感，防疫所隨即執行18112隻黑羽土雞與皇金雞的撲殺銷毀作業，並完成場區及周邊環境清潔及消毒工作。

防疫所長廖培志表示，上游國家日本與韓國禽場及候（野）鳥皆已發生多起禽流感案例，針對疫情來勢洶洶，縣長張麗善指示動用預算購置消毒藥劑，在農曆春節前在高風險區禽場發放，並持續每日派員進行該區域的公共環境消毒作業，降低環境中病毒數量。

廖培志表示，近期受寒流影響，日夜溫差大，易造成禽隻緊迫，請禽農務必加強禽舍保溫工作與防鳥設施，盡速修繕破損圍網，落實生物安全防疫，並加強禽舍防鳥設施，避免飼養家禽與野生鳥類接觸，落實門禁管制管理工作。

雲林縣東勢鄉1土雞場雞隻出現異狀，主動向動植物防疫所通報，今天確診H5N1亞型高病原性禽流感，防疫所隨即執行18112隻黑羽土雞與皇金雞的撲殺銷毀作業。圖／雲林縣政府提供
雲林縣東勢鄉1土雞場雞隻出現異狀，主動向動植物防疫所通報，今天確診H5N1亞型高病原性禽流感，防疫所隨即執行18112隻黑羽土雞與皇金雞的撲殺銷毀作業。圖／雲林縣政府提供

禽流感 確診 雲林

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