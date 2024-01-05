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全台唯一百年家將圖古物在嘉市 慈濟宮如意振裕堂日治時期八家將圖

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
上層三尊神像「普濟寺鎮殿觀音與善財龍女佛像組」被指定為一般古物。圖／嘉市府提供
上層三尊神像「普濟寺鎮殿觀音與善財龍女佛像組」被指定為一般古物。圖／嘉市府提供

嘉義市政府去年底召開古物審議會第九屆第1次定期會，審議包含「小早川篤四郎〈新高山遠望〉」、「普濟寺鎮殿觀音與善財龍女佛像組」、「普濟寺章高元獻慈航普渡匾」、「慈濟宮如意振裕堂日治時期八家將圖」，指定成為嘉義市一般古物。

其中「慈濟宮如意振裕堂日治時期八家將圖」難得一見，審議前調研資料推斷最早可能1919年繪製而成，成為嘉義市乃至全台目前發現唯一近百年家將圖組，在台灣古物指定歷程，是目前唯一指定為古物的家將文物，印證嘉義「家將窟」名，是目前發現全台唯一僅存近百年家將圖畫作。

審議委員說，慈濟宮如意振裕堂日治時期八家將圖，具藝術造詣數量稀少，因家將文化多為口傳，家將圖是家將文化重要文本與傳承資料，具風俗文化特色價值，見證家將信仰傳承，從畫作看出日治時期家將臉譜與服裝風格。

文物保管單位「慈濟宮如意振裕堂」是嘉義八家將元祖首堂，在嘉義開拓「振」字脈系八家將堂館，甚至綜觀全台「振」字首八家將堂館，多與振裕堂有師承關係，是全台家將文化重要推手。

古物由文化局委託專業團隊雲科大文物普後，又委託逢甲大學進行科學檢測及地方耆老口述記錄等調查研究，配合前述廟體修築時間點推論，8幅家將圖約繪製於振裕堂成立的1919年至1946年間，持續懸掛使用至1964年因畫作受損才下架收藏至無酸紙盒保存，希望在指定古物後能有更妥適的文資保存與修復。

文化局長盧怡君說，古物受損嚴重，後續會邀集專家學者評估規畫相關的修復計畫，讓嘉市的無價之寶得以妥適保存，期待透過古物來訴說嘉市文化特色與歷史故事。

慈濟宮如意振裕堂日治時期八家將圖」-夏大神。圖／嘉市府提供
慈濟宮如意振裕堂日治時期八家將圖」-夏大神。圖／嘉市府提供
慈濟宮如意振裕堂日治時期八家將圖-柳將軍。圖／嘉市府提供
慈濟宮如意振裕堂日治時期八家將圖-柳將軍。圖／嘉市府提供
嘉義市古物審議委員現場檢視「慈濟宮如意振裕堂日治時期八家將圖」。圖／嘉市府提供
嘉義市古物審議委員現場檢視「慈濟宮如意振裕堂日治時期八家將圖」。圖／嘉市府提供

嘉義 日治時期 慈濟

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