嘉義青農翁嘉隆研發鳳梨切苗機 解決缺工又省工降職傷
嘉縣農業處設立嘉義縣國本學堂圓夢補助計畫，自2020年開辦至今年邁入第四屆，第二屆卓越班學員翁嘉隆提出「鳳梨切苗機械化」，昨天在大林鎮鳳梨田間舉行發表會，展示以機械裁切鳳梨苗工序，讓體驗操作農友直呼，不僅省工又解決農業缺工與職業傷害問題。
翁嘉隆表示，研發鳳梨切苗機械化機，是以食品機械的切肉機、剁骨機為雛型機，加以研發改良，設計出適合在鳳梨田間作業，且能快速上手又安全切苗作業的鳳梨切苗機。
翁嘉隆說，藉由鳳梨苗裁切步驟機械化的省工設備，取代傳統人力揮刀動作，解決農業缺工及降低職傷問題，農產業要進一步轉型提昇，才足以確保競爭力。
農業處企劃行銷科長康昌榮表示，國本學堂是嘉縣連結實戰經驗、訓練菁英部隊的農業知識交流平台，2020年開辦至今已到第3屆，以智慧農業與農業產銷人為2大主軸，培育嘉縣農業標竿。
康昌榮指出，國本學堂圓夢補助計畫第1、2屆通過共9個提案，這次第2屆提鳳梨切苗機械化，透過發表會觀摩交流，推動機械取代傳統人力，降低人力需求等相關成本，也激發更多實際從農者開發更先進、實用的農業器械。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言