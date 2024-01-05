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嘉義青農翁嘉隆研發鳳梨切苗機 解決缺工又省工降職傷

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義即時報導
嘉縣國本學堂第二屆學員翁嘉隆，提出「鳳梨切苗機械化」，昨天在大林鳳梨田展示研發成果。圖／嘉義縣政府提供
嘉縣國本學堂第二屆學員翁嘉隆，提出「鳳梨切苗機械化」，昨天在大林鳳梨田展示研發成果。圖／嘉義縣政府提供

嘉縣農業處設立嘉義縣國本學堂圓夢補助計畫，自2020年開辦至今年邁入第四屆，第二屆卓越班學員翁嘉隆提出「鳳梨切苗機械化」，昨天在大林鎮鳳梨田間舉行發表會，展示以機械裁切鳳梨苗工序，讓體驗操作農友直呼，不僅省工又解決農業缺工與職業傷害問題。

翁嘉隆表示，研發鳳梨切苗機械化機，是以食品機械的切肉機、剁骨機為雛型機，加以研發改良，設計出適合在鳳梨田間作業，且能快速上手又安全切苗作業的鳳梨切苗機。

翁嘉隆說，藉由鳳梨苗裁切步驟機械化的省工設備，取代傳統人力揮刀動作，解決農業缺工及降低職傷問題，農產業要進一步轉型提昇，才足以確保競爭力。

農業處企劃行銷科長康昌榮表示，國本學堂是嘉縣連結實戰經驗、訓練菁英部隊的農業知識交流平台，2020年開辦至今已到第3屆，以智慧農業與農業產銷人為2大主軸，培育嘉縣農業標竿。

康昌榮指出，國本學堂圓夢補助計畫第1、2屆通過共9個提案，這次第2屆提鳳梨切苗機械化，透過發表會觀摩交流，推動機械取代傳統人力，降低人力需求等相關成本，也激發更多實際從農者開發更先進、實用的農業器械。

嘉縣國本學堂第二屆學員翁嘉隆，提出「鳳梨切苗機械化」，昨天在大林鳳梨田向農友展示機械裁切鳳梨苗工序及操作體驗。圖／嘉義縣政府提供
嘉縣國本學堂第二屆學員翁嘉隆，提出「鳳梨切苗機械化」，昨天在大林鳳梨田向農友展示機械裁切鳳梨苗工序及操作體驗。圖／嘉義縣政府提供
嘉縣國本學堂第二屆學員翁嘉隆，提出「鳳梨切苗機械化」，昨天在大林鳳梨田向農友展示機械裁切鳳梨苗工序及操作體驗。圖／嘉義縣政府提供
嘉縣國本學堂第二屆學員翁嘉隆，提出「鳳梨切苗機械化」，昨天在大林鳳梨田向農友展示機械裁切鳳梨苗工序及操作體驗。圖／嘉義縣政府提供
嘉縣國本學堂圓夢補助計畫第二屆卓越班學員翁嘉隆，提出「鳳梨切苗機械化」，昨在大林田間展示機械裁切鳳梨苗工序。圖／嘉義縣政府提供
嘉縣國本學堂圓夢補助計畫第二屆卓越班學員翁嘉隆，提出「鳳梨切苗機械化」，昨在大林田間展示機械裁切鳳梨苗工序。圖／嘉義縣政府提供

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