聽新聞
test
0:00 / 0:00

雲林古坑產業園區 拚7月環評過關

聯合報／ 記者陳苡葳／雲林報導
雲林縣古坑產業加值園區力拚7月通過環境影響評估後進行開發，縣長張麗善（前右六）等人昨至基地現勘。記者陳苡葳／攝影
雲林縣古坑產業加值園區力拚7月通過環境影響評估後進行開發，縣長張麗善（前右六）等人昨至基地現勘。記者陳苡葳／攝影

雲林縣古坑產業加值園區開發進度露出曙光，縣長張麗善及古坑鄉長林慧如等人昨天到基地現勘時表示，該處屬自來水水質水量保護區，因解編卡關3年，經地方合作奔走，去年順利解決困難完成解編及送審修正計畫報告書，可望7月通過環境影響評估，預計2年左右開發完成。

縣府建設處長李俊興表示，該園區位在古坑鄉縣道154乙及國道3號之間，鄰近古坑市區，總面積約71.35公頃，其中，產業用地63％、管理中心及自來水、汙水處理設施等公共設施用地35％、綠地則11.91％，以食品加工為主、智慧機械及冷鏈物流等為輔作為發展定位，計可增加3000個工作機會。

張麗善指出，雲林縣十餘年未開發新的工業區，該案在前縣長李進勇任內就已編列預算，她上任後也認同有開發必要因此延續推動，卻因水質水量保護區卡關3年，透過相關單位提出數據資料，包括該保護區內的水井早於1970年代停用、未再抽地下水，加上湖山水庫啟用供應民生用水等，去年7月終於突破限制完成廢止程序。

張麗善說，現階段力拚7月通過環評，同時縣府完成開發商遴選作業及園區、交通路網等規畫設計，「只要一通過可馬上動工」朝全循環再利用的永續環境開發，時程預計2年。該園區除農業一級生產後的二級加工，也包括三級的後續行銷；製造過程中的下腳料透過厭氧處理產生出液態肥、固態肥，透過循環系統將再回歸至農地上。

古坑 張麗善 保護區 李進勇 環評

延伸閱讀

雲林十餘年未開發工業區 古坑產業加值園區開發進度露曙光

登上戰車掃街拜票！張麗善、黃敏惠合體 為張秀華站台造勢

雲林北港轉運站敗部復活 將採BOT方式營運、今舉辦說明會

雲林斗六人文公園區段徵收動土 2026年將成斗六綠都心

相關新聞

台南七股反不當種電 萬人連署陳情

台南七股區種電面積占全區面積1/10，台61線以西是黑面琵鷺生態敏感區，七股區里長聯誼會、居民自救會發起反不當種電公民萬...

斥資逾2千萬 嘉縣新港公園改造變亮點

嘉義縣政府斥資2371萬改造新港鄉新港公園成一座多功能特色公園，日前完工開放，縣長翁章梁昨天到場視察，針對共融遊具區的沙...

雲林古坑產業園區 拚7月環評過關

雲林縣古坑產業加值園區開發進度露出曙光，縣長張麗善及古坑鄉長林慧如等人昨天到基地現勘時表示，該處屬自來水水質水量保護區，...

嘉市獲贈消防機器人 救災添利器

119消防節將近，嘉義市消防局昨天在國定古蹟嘉邑城隍廟舉行諸位神尊暨水德星君祭拜祈福儀式，副市長林瑞彥擔任主祭官，議長陳...

台南學甲國小通學步道3月動工

台南市政府爭取學甲國小建置通學步道，獲內政部國土管理署補助1500萬元，總長度約800公尺，預計今年3月動工，7月完工，...

蘿蔔怎全被砍頭？嘉義布袋鎮農村奇景引熱議 原因曝光

田裡蘿蔔怎全被砍頭了？目前正值嘉義縣沿海加工蘿蔔收成季，布袋鎮就能看見大蘿蔔田內的蘿蔔全遭砍頭奇景，讓許多外地民眾途經好...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。