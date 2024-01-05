雲林古坑產業園區 拚7月環評過關

雲林縣古坑產業加值園區開發進度露出曙光，縣長張麗善及古坑鄉長林慧如等人昨天到基地現勘時表示，該處屬自來水水質水量保護區，因解編卡關3年，經地方合作奔走，去年順利解決困難完成解編及送審修正計畫報告書，可望7月通過環境影響評估，預計2年左右開發完成。

縣府建設處長李俊興表示，該園區位在古坑鄉縣道154乙及國道3號之間，鄰近古坑市區，總面積約71.35公頃，其中，產業用地63％、管理中心及自來水、汙水處理設施等公共設施用地35％、綠地則11.91％，以食品加工為主、智慧機械及冷鏈物流等為輔作為發展定位，計可增加3000個工作機會。

張麗善指出，雲林縣十餘年未開發新的工業區，該案在前縣長李進勇任內就已編列預算，她上任後也認同有開發必要因此延續推動，卻因水質水量保護區卡關3年，透過相關單位提出數據資料，包括該保護區內的水井早於1970年代停用、未再抽地下水，加上湖山水庫啟用供應民生用水等，去年7月終於突破限制完成廢止程序。

張麗善說，現階段力拚7月通過環評，同時縣府完成開發商遴選作業及園區、交通路網等規畫設計，「只要一通過可馬上動工」朝全循環再利用的永續環境開發，時程預計2年。該園區除農業一級生產後的二級加工，也包括三級的後續行銷；製造過程中的下腳料透過厭氧處理產生出液態肥、固態肥，透過循環系統將再回歸至農地上。