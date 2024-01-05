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台南學甲國小通學步道3月動工

聯合報／ 記者謝進盛／台南報導
台南市學甲區中山路等3條重要道路完成路平改善，一掃路面長期龜裂窘況。記者謝進盛／攝影
台南市學甲區中山路等3條重要道路完成路平改善，一掃路面長期龜裂窘況。記者謝進盛／攝影

台南市政府爭取學甲國小建置通學步道，獲內政部國土管理署補助1500萬元，總長度約800公尺，預計今年3月動工，7月完工，未來可將學校及旁邊幼兒園通學步道「包起來」，學生上下學安全更有保障。

學甲區中山路、三連路、中正路路面老化龜裂破損嚴重，南市府去年向爭取中央逾4600萬元經費，以路平高規則去年3月刨除路面重鋪，7月完工，總長度為3.8公里。市長黃偉哲昨前往市道174線學甲國小旁視察，民眾讚稱「真的有差」，學甲區長張明寶、市議員謝舒凡、方一峰、蔡秋蘭、蔡蘇秋金說，鄉親等逾10年，感謝市府排除困難完成。

黃偉哲也向鄉親報告，獲內政部國土管理署補助1500萬元，將投入學甲國小通學步道改善。工務局代理局長陳世仁說，將重新規畫路口與周邊通行空間，包含人行道改善、路口轉角人行道擴大，延伸至鄰近學甲幼兒園、親子森林公園，確保鄰近區塊人行環境及公共設施安全通行環境，總長度約800公尺，預估本月上網發包，今年3月動工，希望趕在7月底前完工。

黃偉哲提醒，未來通學步道緊鄰市道174線中山路圍牆沿線，應與174線有約5公分以上高低差，避免車輛闖入強化安全。

學甲國小校長陳敏男說，未來通學步道將學校及鄰近幼兒園、公園環繞「包起來」，加上停車格建置，學子上下學安全更有保障。

「安全最要緊！」當地秀昌里長謝金雀指出，之前沒通學步道，小朋友穿越馬路常險象環生，未來設置小朋友上下學可望更安全，籲請用路人經過減速遵照號誌通行。

人行道 黃偉哲 幼兒園 老化 森林公園

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