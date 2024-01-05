嘉市獲贈消防機器人 救災添利器

119消防節將近，嘉義市消防局昨天在國定古蹟嘉邑城隍廟舉行諸位神尊暨水德星君祭拜祈福儀式，副市長林瑞彥擔任主祭官，議長陳姿妏及城隍廟董事長賴永川等來賓陪祭；擔任後湖分隊顧問的建東精工公司董事長林弘杰，捐贈一部價值190萬元的消防機器人給消防局，配置後湖分隊，守護市民廠商生命財產安全。

消防機器人有如消防人員的眼睛，可入火場觀察，有利消防人員布水線攻防，這部機器人重達245公斤，長110公分、寬75公分、高90公分，速度每秒2.5公尺，用鉛酸電池動力，履帶行進，消防人員用操控箱操控。

林弘杰說，消防機器人能提供現場消防人員更多元化救災運用，減低消防弟兄面對爆炸、有毒、濃煙、缺氧等救災風險。研發團隊與消防人員討論，了解消防困境，收集火場資訊，進行多種不同火場地形、狀況嚴謹測試，消防機器人外觀、內部和遙控系統設計，整合穩固、穩定、越障能力、拉水帶能力以及方便操作等必備特性，使消防機器人具安全爬坡與垂直越障能力，免除操作人員靠近火場風險，榮獲台灣精品獎。

消防局統計，去年火災共106件，造成154人死亡；去年10、11月接連發生3起火警，消防義消弟兄衝火場，打火冒生命危險，議員質詢憂心鐵皮工廠屯集物品公安問題，為消防人員勤務繁重，無法組工會，人力及救災器材不足請命；消防局統計，火災分 類分析以建築物火災26件居首，占56.53％。起火原因以電氣因素12件居首，占26.08％。