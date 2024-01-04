自動化機械老闆轉型「蛋糕師兄」 今烤蛋糕送斗六慈濟醫院

明（5）日是斗六慈濟醫院五周年院慶，慈濟志工賴界明今天忙著做蛋糕慶祝，院長簡瑞騰和員工不忍心去年脊椎開刀的「賴師兄」過於勞累，到彰化縣田中鎮賴界明住家幫忙，當北海道抺茶口味等蛋糕出爐香噴噴，眾人都期待明天大快朵頤。

「這個要放油，紐西蘭進口奶油。」賴界明先說明製作蛋糕流程，斗六慈濟醫院員工分組敲破雞蛋放入打蛋盆、在烤盤裡鋪烘焙紙、擦拭被戲稱「鳥籠」的打蛋器，院長簡瑞騰幫忙搬裝有蛋液或麵糊的打蛋盆放進打蛋機。一群人從上午忙到下午製作12個大蛋糕，擠上奶油花並寫字「斗慈5歲生日快樂」。

賴界明從事機械自動化加工業，事業曾經做到海外，意氣風發時被合夥人「設計」導致生意大受影響，經他的大姊引導接觸慈濟基金會，調整身心重新出發，23年前參加慈濟社區大學烘焙班，意外開啟他的烘焙人生，20年前和慈濟人蔡有良製作蛋糕為大林慈濟醫院慶生，5年前起為斗六慈濟院醫製作院慶蛋糕，年年送蛋糕贏得「蛋糕師兄」美稱。

賴界明表示，他的專長是自動化加工，機械難不倒他，在慈濟社區大學烘焙班學成之後購買中古打蛋機、烤箱等機器，稍加改裝，現在他會做芝麻酥、花生糖等兩千種糕點食品，這次製作北海道抹茶、蜂蜜及檸檬的蛋糕慶祝斗六慈濟五周年院慶。