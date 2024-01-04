台南下營助333戶弱勢過好年 寒冬送暖圍爐經費還差一點
寒冬送暖關懷弱勢，下營上帝廟與下營區公所從去年開始舉辦圍爐餐會，邀請區內低收、中低收入、獨居老人及邊緣吃團圓飯，並發送紅包3000元及生活用品，希望他們過個好年，共有333戶弱勢戶受惠，今年仍維持席開50桌，經費預計約135萬元，但目前僅募到近百萬元，離目標還有段差距。
下營區區長李宗翰說，往年就有善心人士在農曆春節前發起助人活動，為了匯聚更多愛心，讓弱勢民眾感受溫暖，去年起下營區公所、下營上帝廟公私合力攜手主辦，透過人脈向外尋求贊助做好事，也獲得眾人支持。
區公所去年整理相關弱勢戶名單，再請里長訪查里內需要幫助卻苦無資源的邊緣戶，邀請他們參加歲末圍爐餐會，50桌坐得滿滿，並以戶為單位，發送紅包及物資，今年統計數目變動不大，若比照辦理經費大約需要135萬元。
下營上帝廟主委姜金利說，圍爐餐會招待在地低收、中低收入、獨居老人、邊緣戶參加，因大內國中舉重隊部分學生來自弱勢家庭，餐會也邀請他們參與，並安排表演節目炒熱氣氛。
但受到大環境影響，今年活動籌備狀況平平，目前距離預估費用還差大約35萬元，希望社會大眾、熱心企業共同響應，公所與廟方也會加緊努力，希望圍爐餐會能順利，讓弱勢戶過好年。
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