快訊

黃金90秒逃生！日航全機疏散全球關注 空姐曝關鍵：2事不能做

國3新竹段晚間重大車禍！2人下車處理遭後車追撞 車輛嚴重回堵

被賴清德稱「是我核定當校長」 管中閔：當全台人民都失憶？

台南下營助333戶弱勢過好年 寒冬送暖圍爐經費還差一點

聯合報／ 記者莊曜聰／台南即時報導
下營區公所與下營上帝廟第二年舉辦寒冬送暖圍爐餐會，今年預計席開50桌。記者莊曜聰／攝影
下營區公所與下營上帝廟第二年舉辦寒冬送暖圍爐餐會，今年預計席開50桌。記者莊曜聰／攝影

寒冬送暖關懷弱勢，下營上帝廟與下營區公所從去年開始舉辦圍爐餐會，邀請區內低收、中低收入、獨居老人及邊緣吃團圓飯，並發送紅包3000元及生活用品，希望他們過個好年，共有333戶弱勢戶受惠，今年仍維持席開50桌，經費預計約135萬元，但目前僅募到近百萬元，離目標還有段差距。

下營區區長李宗翰說，往年就有善心人士在農曆春節前發起助人活動，為了匯聚更多愛心，讓弱勢民眾感受溫暖，去年起下營區公所、下營上帝廟公私合力攜手主辦，透過人脈向外尋求贊助做好事，也獲得眾人支持。

區公所去年整理相關弱勢戶名單，再請里長訪查里內需要幫助卻苦無資源的邊緣戶，邀請他們參加歲末圍爐餐會，50桌坐得滿滿，並以戶為單位，發送紅包及物資，今年統計數目變動不大，若比照辦理經費大約需要135萬元。

下營上帝廟主委姜金利說，圍爐餐會招待在地低收、中低收入、獨居老人、邊緣戶參加，因大內國中舉重隊部分學生來自弱勢家庭，餐會也邀請他們參與，並安排表演節目炒熱氣氛。

但受到大環境影響，今年活動籌備狀況平平，目前距離預估費用還差大約35萬元，希望社會大眾、熱心企業共同響應，公所與廟方也會加緊努力，希望圍爐餐會能順利，讓弱勢戶過好年。

下營區區長李宗翰說，今年統計有333戶弱勢戶，活動預計經費約135萬，尚有35萬元左右缺口。記者莊曜聰／攝影
下營區區長李宗翰說，今年統計有333戶弱勢戶，活動預計經費約135萬，尚有35萬元左右缺口。記者莊曜聰／攝影
下營區公所與下營上帝廟第二年舉辦寒冬送暖圍爐餐會，邀弱勢民眾吃團圓飯，放送物資好過年。照／下營區公所提供
下營區公所與下營上帝廟第二年舉辦寒冬送暖圍爐餐會，邀弱勢民眾吃團圓飯，放送物資好過年。照／下營區公所提供

獨居老人 紅包 愛心 弱勢家庭

延伸閱讀

ETF紅包來了！股民嗨爆「不填息都賺」 網見1現象憂有鬼

創新反詐 竹市警局自製「刑事一鴿」聯名防詐紅包袋

台股高點過了？網友「反向加碼」沒在怕：送分題要把握

LINE瘋傳「龍年紅包」 專家急呼籲：當心詐騙！

相關新聞

蘿蔔怎全被砍頭？嘉義布袋鎮農村奇景引熱議 原因曝光

田裡蘿蔔怎全被砍頭了？目前正值嘉義縣沿海加工蘿蔔收成季，布袋鎮就能看見大蘿蔔田內的蘿蔔全遭砍頭奇景，讓許多外地民眾途經好...

柳營奇美醫院發行金龍悠遊卡 百歲人瑞揮毫吸睛

台南柳營奇美醫院今辦理揮毫及發行金龍悠遊卡，邀請6名書法家揮毫，其中，中校退伍的101歲姚雲龍、97歲龍鈞貴炯炯有神寫得...

雲林十餘年未開發工業區 古坑產業加值園區開發進度露曙光

雲林縣古坑產業加值園區開發進度露出曙光，縣長張麗善及古坑鄉長林慧如等人今天到基地現勘時說，該處屬自來水水質水量保護區，因...

台南環境公民為泥岩惡地注入人文教育 許一個美麗的未來

台南社大跨課程合作，將環境小組長期關注的「龍崎牛埔惡地地質公園」的生態、環境，導入課程，學習做主題創作，並到龍崎牛埔觀察...

七股區反不當種電「萬人連署」達標 南市府接下陳情書

台南七股區里長聯誼會、七股區居民自救會發起「反不當種電」公民連署，1個月內達成萬人連署目標，今天到台南市政府遞交陳情書，...

不肖業者冒充台灣燈會美食市集招商 南市府提醒先確認

2024台灣燈會將於2月在台南盛大舉行，為配合燈會活動，台南市政府於安平燈區及高鐵燈區分別規畫美食市集，「安平燈區」美食...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。