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蘿蔔怎全被砍頭？嘉義布袋鎮農村奇景引熱議 原因曝光
田裡蘿蔔怎全被砍頭了？目前正值嘉義縣沿海加工蘿蔔收成季，布袋鎮就能看見大蘿蔔田內的蘿蔔全遭砍頭奇景，讓許多外地民眾途經好奇直說，「蘿蔔發生什麼事？怎全被砍頭了！」縣府Q嘉義小編在臉專分享引起熱議，原來是加工製菜脯的收成步驟，顛覆拔蘿蔔印象。
Q嘉義小編表示，收成蘿蔔要先把帶葉子的「頭」砍掉，方便抓蘿蔔快速採收，因為直接拔蘿蔔易受傷損壞的，布袋鎮是台灣主要的菜脯產區，生產量占85％，以見龍里為加工重鎮占全國一半，成加工蘿蔔主產區，蘿蔔目前種植面積約70公頃。
Q嘉義小編指出，白蘿蔔有許多不同的種類，除外型、口感及水份有差別外，葉子也不同，白蘿蔔要在開花前趕緊採收，否則白蘿蔔豐富的水分及養分會被花朵吸收，中間就變成空心，只剩下乾燥的纖維，口感就會變得不好吃。
如何挑選蘿蔔？Q嘉義小編說，現在正值白蘿蔔產季，挑選好吃的白蘿蔔技巧，民眾可用手指輕彈，聲音要厚實、表皮要光滑不過裂、拿起來有沉重感，那就表示為新鮮、水分充足且成熟。
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