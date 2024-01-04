柳營奇美醫院發行金龍悠遊卡 百歲人瑞揮毫吸睛

台南柳營奇美醫院今辦理揮毫及發行金龍悠遊卡，邀請6名書法家揮毫，其中，中校退伍的101歲姚雲龍、97歲龍鈞貴炯炯有神寫得一手好字成全場焦點。

柳營奇美醫院這次與台南市容愛關懷服務協會、南瀛書法學會合作推出「龍金健康」衛教關懷活動，邀請書法家吳福山、葉茂青、姚雲龍、龍鈞貴、王朝宗，陳珮琳現場揮毫。更以龍年為主題，結合龍的圖案及中英台式諧音，套用在傳統年節祝賀語中，讓春聯跳脫以往傳統，表現出獨特創意，例如龍祝歡喜（都很高興）、龍舞好夢（都有好願景）、龍五吉（都有錢）等，吸引不少民眾排隊索取。

其中，中校退伍的101歲姚雲龍、97歲龍鈞貴寫得一手好字，更是身體硬朗，運筆時神情專注俐落，讓與會者讚嘆不已；特別的是，兩人還曾是團管區同事。

老家在安徽鳳陽縣的姚雲龍，還出版「我一輩子」披露50歲中校退伍後去當工廠守衛14年，用毛筆字寫了逾60萬字自己回憶錄，及多本小冊子。

姚雲龍也透過臉書分享健康秘訣，包括每天保持好心情寫日記，經常寫文章、下圍棋、運動等。

醫院還提供客製化「龍金健康」悠遊卡，給參與闖關完成民眾，金龍悠遊卡由吳福山繪製以龍為主體的「龍金健康」圖騰，除取台語諧音祈祝身體健康的含意，也可用來搭乘大眾運輸工具，具結合創意名家墨寶與實用紀念價值。