柳營奇美醫院發行金龍悠遊卡 百歲人瑞揮毫吸睛
台南柳營奇美醫院今辦理揮毫及發行金龍悠遊卡，邀請6名書法家揮毫，其中，中校退伍的101歲姚雲龍、97歲龍鈞貴炯炯有神寫得一手好字成全場焦點。
柳營奇美醫院這次與台南市容愛關懷服務協會、南瀛書法學會合作推出「龍金健康」衛教關懷活動，邀請書法家吳福山、葉茂青、姚雲龍、龍鈞貴、王朝宗，陳珮琳現場揮毫。更以龍年為主題，結合龍的圖案及中英台式諧音，套用在傳統年節祝賀語中，讓春聯跳脫以往傳統，表現出獨特創意，例如龍祝歡喜（都很高興）、龍舞好夢（都有好願景）、龍五吉（都有錢）等，吸引不少民眾排隊索取。
其中，中校退伍的101歲姚雲龍、97歲龍鈞貴寫得一手好字，更是身體硬朗，運筆時神情專注俐落，讓與會者讚嘆不已；特別的是，兩人還曾是團管區同事。
老家在安徽鳳陽縣的姚雲龍，還出版「我一輩子」披露50歲中校退伍後去當工廠守衛14年，用毛筆字寫了逾60萬字自己回憶錄，及多本小冊子。
姚雲龍也透過臉書分享健康秘訣，包括每天保持好心情寫日記，經常寫文章、下圍棋、運動等。
醫院還提供客製化「龍金健康」悠遊卡，給參與闖關完成民眾，金龍悠遊卡由吳福山繪製以龍為主體的「龍金健康」圖騰，除取台語諧音祈祝身體健康的含意，也可用來搭乘大眾運輸工具，具結合創意名家墨寶與實用紀念價值。
柳營奇美院長黃順賢表示，2024年是象徵吉祥的金龍年，也是醫院邁向20周年重要里程碑，院方積極推動溪北地區各鄉鎮的衛教講座、社區健康營造、疾病篩檢、健康檢查等，逐步提升民眾自我健康管理能力。
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