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南區清潔隊不再供民入內倒垃圾引耳語 環保局澄清：純屬誤會

聯合報／ 記者李文德／台南即時報導
環保局表示除門口管制，為避免民眾偷倒事業廢棄物，面對推大量垃圾前來的民眾也會破袋檢查。記者李文德／攝影
環保局表示除門口管制，為避免民眾偷倒事業廢棄物，面對推大量垃圾前來的民眾也會破袋檢查。記者李文德／攝影

台南近20個清潔隊供民眾入內倒垃圾，其中南區清潔隊轉運站也因當地需求，開放民眾於上班時間時倒家戶垃圾，2022年1月起轉運站限機車可進入，而汽車需停在外走進倒垃圾。不過近來有居民向市議員林美燕反映，遭清潔隊人員拒之門外，連機車也不給進，且農曆過年後也不開放入內。林美燕今偕同6位地方里長及當地民眾，到轉運站希望環保局回應。市府環保局當場表示純屬誤會，去年11月起派員在入口處管制，絕無拒絕民眾入內，且過年期間除了大年初一至初三不開放外，其餘時間皆有。

南區清潔隊轉運站因當地需求已開放讓民眾入內倒家用垃圾逾10年，不過因考量交通安全考量，2022年起就公告僅限民眾騎機車入內倒垃圾，而汽車等大型車輛則須停在清潔隊外，走入倒垃圾。

不過近來有民眾反映，卻遭清潔隊人員拒之外，杜姓民眾表示，除了被拒絕外，相傳農曆過年後更不開放再讓民眾入內。永寧里長王育貞表示，如果環保局能夠通融，敦親睦鄰方便附近居民可能未趕上清運時間而造成的困擾。

台南市議員林美燕今偕同6名地方里長與民眾們一同到清潔隊了解狀況，林美燕表示，這些資訊已經造成當地里民耳語，先前已和環保局確認還是能開放民眾入內倒垃圾，不過依然被拒絕，希望環保局能夠回應。

環保局表示，南區清潔隊111年1月起限機車入內，不過再次為了安全考量下，去年11月增派人員在門口管制，且入內民眾需要登記，如果垃圾量大就會破袋稽查，以免有事業廢棄物偷倒，絕沒有不開放讓民眾倒家用垃圾，純屬誤會。環保局再澄清，過年期間僅有大年初一至初三休息，其餘時間依然開放民眾入內。

台南南區清潔隊供民眾入內倒家用垃圾逾10年，近來卻傳出不再開放讓民眾入內。記者李文德／攝影
台南南區清潔隊供民眾入內倒家用垃圾逾10年，近來卻傳出不再開放讓民眾入內。記者李文德／攝影
環保局澄清純屬誤會，去年11月起在門口派員管制登記，絕非外界謠傳不讓民眾倒垃圾。記者李文德／攝影
環保局澄清純屬誤會，去年11月起在門口派員管制登記，絕非外界謠傳不讓民眾倒垃圾。記者李文德／攝影

農曆過年 議員 台南

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