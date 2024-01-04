南區清潔隊不再供民入內倒垃圾引耳語 環保局澄清：純屬誤會

台南近20個清潔隊供民眾入內倒垃圾，其中南區清潔隊轉運站也因當地需求，開放民眾於上班時間時倒家戶垃圾，2022年1月起轉運站限機車可進入，而汽車需停在外走進倒垃圾。不過近來有居民向市議員林美燕反映，遭清潔隊人員拒之門外，連機車也不給進，且農曆過年後也不開放入內。林美燕今偕同6位地方里長及當地民眾，到轉運站希望環保局回應。市府環保局當場表示純屬誤會，去年11月起派員在入口處管制，絕無拒絕民眾入內，且過年期間除了大年初一至初三不開放外，其餘時間皆有。

南區清潔隊轉運站因當地需求已開放讓民眾入內倒家用垃圾逾10年，不過因考量交通安全考量，2022年起就公告僅限民眾騎機車入內倒垃圾，而汽車等大型車輛則須停在清潔隊外，走入倒垃圾。

不過近來有民眾反映，卻遭清潔隊人員拒之外，杜姓民眾表示，除了被拒絕外，相傳農曆過年後更不開放再讓民眾入內。永寧里長王育貞表示，如果環保局能夠通融，敦親睦鄰方便附近居民可能未趕上清運時間而造成的困擾。

台南市議員林美燕今偕同6名地方里長與民眾們一同到清潔隊了解狀況，林美燕表示，這些資訊已經造成當地里民耳語，先前已和環保局確認還是能開放民眾入內倒垃圾，不過依然被拒絕，希望環保局能夠回應。