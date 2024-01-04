梅山玉虛宮翻轉傳統農民曆 印2千本文青風限量免費索取

嘉義縣梅山鄉玉虛宮每年推出農民曆供信眾索取，今年廟方小編團隊翻轉過往農民曆都是神尊及廟宇照片的傳統思維，以獨特金色筆觸風格，細緻描繪出主祀開基四上帝、康趙元帥及廟宇外觀等型體，搭配上廟宇紅牆為封面封底色，吸引信眾目光稱讚有過年喜氣，受年輕人喜愛。

董事游澤壕說，廟方這次農民曆封面主題概念，是年輕世代學設計的小編團隊們，首度嘗試發想出的文創風格，是以廟方頗具盛名的開基四上帝為主軸，搭配大殿內左右護法的康、趙元帥，以及廟體正面為基底，運用電腦科技繪圖手法，勾勒出型體線條，設計出有別過往的創新農民曆風格。

梅山玉虛宮指出，每年皆由董監事會印製農民曆供信眾到廟索取，今年廟方年輕團隊進駐後，為加深年輕人對地方傳統祭典文化的認識，首度由廟方小編團隊推出文創風農民曆，限量2000本，數量有限，欲索取民眾請直接到玉虛宮正殿旁的服務台領取。