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梅山玉虛宮翻轉傳統農民曆 印2千本文青風限量免費索取

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義即時報導
嘉縣梅山鄉玉虛宮今年廟方小編設計團隊，翻轉過往農民曆都是神尊及廟宇照片的傳統思維，推出限量文創風農民曆。記者呂慧瑜／攝影
嘉縣梅山鄉玉虛宮今年廟方小編設計團隊，翻轉過往農民曆都是神尊及廟宇照片的傳統思維，推出限量文創風農民曆。記者呂慧瑜／攝影

嘉義縣梅山鄉玉虛宮每年推出農民曆供信眾索取，今年廟方小編團隊翻轉過往農民曆都是神尊及廟宇照片的傳統思維，以獨特金色筆觸風格，細緻描繪出主祀開基四上帝、康趙元帥及廟宇外觀等型體，搭配上廟宇紅牆為封面封底色，吸引信眾目光稱讚有過年喜氣，受年輕人喜愛。

董事游澤壕說，廟方這次農民曆封面主題概念，是年輕世代學設計的小編團隊們，首度嘗試發想出的文創風格，是以廟方頗具盛名的開基四上帝為主軸，搭配大殿內左右護法的康、趙元帥，以及廟體正面為基底，運用電腦科技繪圖手法，勾勒出型體線條，設計出有別過往的創新農民曆風格。

梅山玉虛宮指出，每年皆由董監事會印製農民曆供信眾到廟索取，今年廟方年輕團隊進駐後，為加深年輕人對地方傳統祭典文化的認識，首度由廟方小編團隊推出文創風農民曆，限量2000本，數量有限，欲索取民眾請直接到玉虛宮正殿旁的服務台領取。

梅山玉虛宮主祀北極玄天上帝，配祀康、趙二元帥，同祀城隍爺、註生娘娘及福德正神等諸神。農曆三月初三為玄天上帝誕辰慶典，每年全台前往玉虛宮進香隊伍絡繹不絕。

嘉縣梅山鄉玉虛宮今年廟方小編設計團隊，翻轉過往農民曆都是神尊及廟宇照片的傳統思維，推出限量文創風農民曆。記者呂慧瑜／攝影
嘉縣梅山鄉玉虛宮今年廟方小編設計團隊，翻轉過往農民曆都是神尊及廟宇照片的傳統思維，推出限量文創風農民曆。記者呂慧瑜／攝影

農民 團隊

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