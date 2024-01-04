快訊

「鬼故事大師」司馬中原驚傳病逝 享耆壽90歲

軍公教月退金有望調整…政院：已匡列44億預做準備 「會溯及今年元旦」

日版鄭捷！東京JR山手線列車內揮菜刀砍4人 包包還搜出「剁骨刀」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台南環境公民為泥岩惡地注入人文教育 許一個美麗的未來

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南社大跨課程合作，將環境小組長期關注的「龍崎牛埔惡地地質公園」的生態、環境，導入課程，用圖畫留下龍崎地理環境的現象與想像，許一個美麗的未來。記者鄭惠仁／攝影
台南社大跨課程合作，將環境小組長期關注的「龍崎牛埔惡地地質公園」的生態、環境，導入課程，用圖畫留下龍崎地理環境的現象與想像，許一個美麗的未來。記者鄭惠仁／攝影

台南社大跨課程合作，將環境小組長期關注的「龍崎牛埔惡地地質公園」的生態、環境，導入課程，學習做主題創作，並到龍崎牛埔觀察見學，學員把所見所學，用圖畫留下龍崎地理環境的現象與想像，在環境保護的覺醒與行動下挹注人文教育及滋養，許一個美麗的未來。

「龍崎牛埔惡地地質公園」是由泥岩所組成的地形，因為風化、沖蝕、滑動等作用，形成了奇特的地貌，也孕育了豐富的生態，也有許多具有文化意義的歷史遺跡，如彈藥工廠遺址等。

台南社大的學員們透過老師的指導和自己的創意，用不同的媒材和技巧，展現地質公園的美麗和生命力。蠟筆班老師沈怡蕙教學員利用蠟筆，畫出如油畫般質感的作品；學員有用生活邊常見的草花、牛埔的泥岩山景，以及五色鳥、大冠鷲、小彎嘴畫眉、大彎嘴畫眉等，畫出繽紛的圖畫，展現了對龍崎惡地的生機。

油彩心印象班老師張駿業，帶大家使用油彩，將學員分組討論創作的方式及作品呈現的方法，也請環境小組陳泰豪老師帶大家實際走訪「龍崎牛埔惡地地質公園」，透過現地的觀察帶來靈感，再透過作品呈現家。主題有「堊地傳說」、「淺山容顏-保育類動物AI創作」、「龍崎-惡地形的生命力」、「惡地生機-龍崎牛埔泥岩生態的小動物」、「油彩龍崎泥岩心印象」。

台南社區大學環境小組研究員晁瑞光表示，龍崎牛埔從查閱資料及與當地居民的訪談中，得知此處也是風光一時的觀光勝地，盛況一度達到每日100車次遊覽車的旅遊盛況。然而從反掩埋場事件到地質公園畫設，龍崎牛埔卻逐漸呈現落寞的狀況，足見應先將龍崎議題帶入社大課程轉化的重要性。學程經理陳冠達認為，將較為堅硬的環境倡議議題，透過藝術媒合的轉化，將使議題的受眾廣度增加，也能將相關的資訊柔軟化。

學員莊琇雲分享，之前雖然都有單車旅遊經過龍崎的經驗，卻沒有注意到在地的珍貴。透過課程，逐漸注意到此地特殊景象，也更了解龍崎處處暗藏生機。因此組員將台語文化的意涵，及潛山惡地暗藏生機的特質，充分展現在作品「堊地傳說」中。

學員邱麗霜說，到訪龍崎後，讓她們組中最有印象的是泥岩所帶來的觸覺體驗，從看到惡地的大蓄水農塘，到了解早上當地的蕭瑟蓋不住夜間野生動物活力的體

油畫班及蠟筆班作品聯展今起至1月19日，周一至周五在台南社大後甲校區廊道畫廊展出，歡迎參觀。台南社大今年也將以惡地主題，推出更多課程活動，會帶大家到現場，泥岩惡地好好玩，油彩心暮光，台南400刻章趣，自由玩色蠟筆畫，編織娃勾勾手等各類型課程，歡迎大家上台南社大官網查詢或至社大辦公室報名。

台南社大跨課程合作，將環境小組長期關注的「龍崎牛埔惡地地質公園」的生態、環境，導入課程，用圖畫留下龍崎地理環境的現象與想像，許一個美麗的未來。記者鄭惠仁／攝影
台南社大跨課程合作，將環境小組長期關注的「龍崎牛埔惡地地質公園」的生態、環境，導入課程，用圖畫留下龍崎地理環境的現象與想像，許一個美麗的未來。記者鄭惠仁／攝影
台南社大跨課程合作，將環境小組長期關注的「龍崎牛埔惡地地質公園」的生態、環境，導入課程，用圖畫留下龍崎地理環境的現象與想像，許一個美麗的未來。記者鄭惠仁／攝影
台南社大跨課程合作，將環境小組長期關注的「龍崎牛埔惡地地質公園」的生態、環境，導入課程，用圖畫留下龍崎地理環境的現象與想像，許一個美麗的未來。記者鄭惠仁／攝影
台南社大跨課程合作，將環境小組長期關注的「龍崎牛埔惡地地質公園」的生態、環境，導入課程，用圖畫留下龍崎地理環境的現象與想像，許一個美麗的未來。記者鄭惠仁／攝影
台南社大跨課程合作，將環境小組長期關注的「龍崎牛埔惡地地質公園」的生態、環境，導入課程，用圖畫留下龍崎地理環境的現象與想像，許一個美麗的未來。記者鄭惠仁／攝影

台南

延伸閱讀

台南6選區政見發表 王定宇20分鐘未開轟 雙陳夾攻批王失格

元旦觀日熱門景點台南左鎮二寮 警方呼籲避走龍崎出入

「全台最美山林燈節」龍崎光節 「空山祭」今晚熱鬧揭幕

龍崎空山祭將登場 百竹園攜手世展會做紀念品

相關新聞

縣府重新選址興建 雲林北港轉運站將採BOT

雲林縣政府與國有財產署合作開發北港轉運站，歷經3年，國產署以不符合利益為由終止合作，縣府重新選址在北港糖廠市地重劃區興建...

雲林十餘年未開發工業區 古坑產業加值園區開發進度露曙光

雲林縣古坑產業加值園區開發進度露出曙光，縣長張麗善及古坑鄉長林慧如等人今天到基地現勘時說，該處屬自來水水質水量保護區，因...

台南環境公民為泥岩惡地注入人文教育 許一個美麗的未來

台南社大跨課程合作，將環境小組長期關注的「龍崎牛埔惡地地質公園」的生態、環境，導入課程，學習做主題創作，並到龍崎牛埔觀察...

七股區反不當種電「萬人連署」達標 南市府接下陳情書

台南七股區里長聯誼會、七股區居民自救會發起「反不當種電」公民連署，1個月內達成萬人連署目標，今天到台南市政府遞交陳情書，...

不肖業者冒充台灣燈會美食市集招商 南市府提醒先確認

2024台灣燈會將於2月在台南盛大舉行，為配合燈會活動，台南市政府於安平燈區及高鐵燈區分別規畫美食市集，「安平燈區」美食...

嘉市湖美夜市周末重新開張「營業時間曝光」市民超期待

嘉義市新興開發區湖子內湖美夜市，先前因不符土地使用規定，不到1個月落幕，業者在湖子內重新覓地，去年底獲市府核准設置，周末...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。