台南環境公民為泥岩惡地注入人文教育 許一個美麗的未來

台南社大跨課程合作，將環境小組長期關注的「龍崎牛埔惡地地質公園」的生態、環境，導入課程，學習做主題創作，並到龍崎牛埔觀察見學，學員把所見所學，用圖畫留下龍崎地理環境的現象與想像，在環境保護的覺醒與行動下挹注人文教育及滋養，許一個美麗的未來。

「龍崎牛埔惡地地質公園」是由泥岩所組成的地形，因為風化、沖蝕、滑動等作用，形成了奇特的地貌，也孕育了豐富的生態，也有許多具有文化意義的歷史遺跡，如彈藥工廠遺址等。

台南社大的學員們透過老師的指導和自己的創意，用不同的媒材和技巧，展現地質公園的美麗和生命力。蠟筆班老師沈怡蕙教學員利用蠟筆，畫出如油畫般質感的作品；學員有用生活邊常見的草花、牛埔的泥岩山景，以及五色鳥、大冠鷲、小彎嘴畫眉、大彎嘴畫眉等，畫出繽紛的圖畫，展現了對龍崎惡地的生機。

油彩心印象班老師張駿業，帶大家使用油彩，將學員分組討論創作的方式及作品呈現的方法，也請環境小組陳泰豪老師帶大家實際走訪「龍崎牛埔惡地地質公園」，透過現地的觀察帶來靈感，再透過作品呈現家。主題有「堊地傳說」、「淺山容顏-保育類動物AI創作」、「龍崎-惡地形的生命力」、「惡地生機-龍崎牛埔泥岩生態的小動物」、「油彩龍崎泥岩心印象」。

台南社區大學環境小組研究員晁瑞光表示，龍崎牛埔從查閱資料及與當地居民的訪談中，得知此處也是風光一時的觀光勝地，盛況一度達到每日100車次遊覽車的旅遊盛況。然而從反掩埋場事件到地質公園畫設，龍崎牛埔卻逐漸呈現落寞的狀況，足見應先將龍崎議題帶入社大課程轉化的重要性。學程經理陳冠達認為，將較為堅硬的環境倡議議題，透過藝術媒合的轉化，將使議題的受眾廣度增加，也能將相關的資訊柔軟化。

學員莊琇雲分享，之前雖然都有單車旅遊經過龍崎的經驗，卻沒有注意到在地的珍貴。透過課程，逐漸注意到此地特殊景象，也更了解龍崎處處暗藏生機。因此組員將台語文化的意涵，及潛山惡地暗藏生機的特質，充分展現在作品「堊地傳說」中。

學員邱麗霜說，到訪龍崎後，讓她們組中最有印象的是泥岩所帶來的觸覺體驗，從看到惡地的大蓄水農塘，到了解早上當地的蕭瑟蓋不住夜間野生動物活力的體