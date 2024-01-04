快訊

早晨財經速解讀／Fed會議紀要轉彎 該買美債ETF還是0056？

幼稚園老師、演員…二戰時蘇聯十大女狙擊手 她被稱為死亡女神

事隔僅一天…日航啟動支付賠償金 網讚「高效率」感動曝金額

聽新聞
test
0:00 / 0:00

不肖業者冒充台灣燈會美食市集招商 南市府提醒先確認

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
安平燈區規畫招商位置圖。圖／台南市經發局提供
安平燈區規畫招商位置圖。圖／台南市經發局提供

2024台灣燈會將於2月在台南盛大舉行，為配合燈會活動，台南市政府於安平燈區及高鐵燈區分別規畫美食市集，「安平燈區」美食市集自2月3日起於安億停車場正式開幕，2月23日「高鐵燈區」歸仁十八路與大武路二段旁空地也隨即展開，2月28日後美食市集更擴增至歸仁十二路與武當路旁空地。

經發局表示，本次燈會兩燈區美食市集皆由市場處公開評選委託橡陽科技事業有限公司負責規畫與執行，若攤商有意願參與燈會市集活動，攤位租金、保證金及相關配合事項皆可與廠商聯繫確認。目前坊間已出現諸多疑似冒充本次燈會市集廠商進行招商，請攤商朋友務必確認正確市集廠商後，再提交報名資料，以避免相關權益受損！

台南市場處提醒，本次市集廠商僅此一家，別無分號，攤商朋友若想加入燈會美食市集行列，請洽市集小組施小姐 0925-701-777或連結網址加入line招商洽詢群組。

高鐵燈區規畫招商位置圖。圖／台南市經發局提供
高鐵燈區規畫招商位置圖。圖／台南市經發局提供

台灣燈會 美食 台南

延伸閱讀

避免「城現光龍」主燈無處去 北市：環保再利用、體現傳承

台南安平迎接2024台灣燈會 街頭藝人加開徵選

嘉市跨年6萬人擠爆場內外 演唱會嗨翻天、夜市沙丁魚

高雄最美光影！ 2024「鳳山光之季」閃耀至農曆年 3大繽紛燈區、16座主題燈飾 還有「龍鳳吉祥」主燈超Q亮相

相關新聞

縣府重新選址興建 雲林北港轉運站將採BOT

雲林縣政府與國有財產署合作開發北港轉運站，歷經3年，國產署以不符合利益為由終止合作，縣府重新選址在北港糖廠市地重劃區興建...

不肖業者冒充台灣燈會美食市集招商 南市府提醒先確認

2024台灣燈會將於2月在台南盛大舉行，為配合燈會活動，台南市政府於安平燈區及高鐵燈區分別規畫美食市集，「安平燈區」美食...

嘉市湖美夜市周末重新開張「營業時間曝光」市民超期待

嘉義市新興開發區湖子內湖美夜市，先前因不符土地使用規定，不到1個月落幕，業者在湖子內重新覓地，去年底獲市府核准設置，周末...

嘉縣羊角藝術村42隻可愛動物迎賓 試營運首日逾千人湧入

嘉義縣政府推動微型文創園區BOT案，由光禹國際集團子公司光禹文旅科技開發公司投資14億元打造「羊角藝術村」，首期「咩咩上...

嘉市照顧勞工 今年開辦職災慰問金

紓解勞工生活困境，嘉義市政府訂定勞工職業災害慰問金發放實施要點，今年起年滿15歲、設籍或在嘉市就業勞工，遭遇職災致死或連...

春節伴手禮 「嘉義優鮮」開賣

嘉義縣政府成立的「嘉義優鮮」品牌，春節與「全家好賣+」合作推出春節伴手禮，縣長翁章梁昨行銷，指出匯集烏魚子、鮮魚精、茶葉...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。