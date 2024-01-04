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不肖業者冒充台灣燈會美食市集招商 南市府提醒先確認
2024台灣燈會將於2月在台南盛大舉行，為配合燈會活動，台南市政府於安平燈區及高鐵燈區分別規畫美食市集，「安平燈區」美食市集自2月3日起於安億停車場正式開幕，2月23日「高鐵燈區」歸仁十八路與大武路二段旁空地也隨即展開，2月28日後美食市集更擴增至歸仁十二路與武當路旁空地。
經發局表示，本次燈會兩燈區美食市集皆由市場處公開評選委託橡陽科技事業有限公司負責規畫與執行，若攤商有意願參與燈會市集活動，攤位租金、保證金及相關配合事項皆可與廠商聯繫確認。目前坊間已出現諸多疑似冒充本次燈會市集廠商進行招商，請攤商朋友務必確認正確市集廠商後，再提交報名資料，以避免相關權益受損！
台南市場處提醒，本次市集廠商僅此一家，別無分號，攤商朋友若想加入燈會美食市集行列，請洽市集小組施小姐 0925-701-777或連結網址加入line招商洽詢群組。
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