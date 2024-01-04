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雲林新設5處科技執法路口 2月1日起上路

中央社／ 雲林縣4日電

雲林警察局為維護用路人安全，選定斗六市等鄉鎮新設5處科技執法路口，針對闖紅燈等違規行為，警方表示，系統已完成驗收，將於2月1日起開始執法。

雲林縣目前有12處多功能交通執法科技設備，雲林縣警察局盤點雲林縣易違規與易肇事路段或路口，發現斗六市台1丁線公路與久安路口等5處容易有違規行為且易有事故，因此今年再增5處科技執法路口。

雲林縣警察局表示，設置科技執法是為了防止事故發生，導正民眾行經路口時守法觀念，保障行人安全。

雲林縣5處易肇事路口（段）分別為斗六市台1丁線公路與久安路口、西螺鎮145縣道16k+650m處、虎尾鎮158縣道與雲97鄉道路口、東勢鄉153縣道安南與昌南路口、四湖鄉160縣道12k+600m處。

警方建置「交通違規科技執法設備」，日前已完成驗收，將於2月1日開始執法，透過超速、闖紅燈感應器等來執行取締闖紅燈、超速等交通違規行為。

雲林縣警察局提醒，除超速10公里內予以勸導外，超過設定速率則設備即會自動拍照取締，罰鍰金額為新台幣1200元至1800元，闖紅燈的罰鍰金額為1800元至2700元。

雲林 警察 科技執法

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