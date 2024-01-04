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嘉縣羊角藝術村42隻可愛動物迎賓 試營運首日逾千人湧入

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義縣羊角藝術村首期「咩咩上樹萌寵樂園」去年12月30日試營運，首批引進42隻國外可愛動物。圖／光禹國際提供
嘉義縣羊角藝術村首期「咩咩上樹萌寵樂園」去年12月30日試營運，首批引進42隻國外可愛動物。圖／光禹國際提供

嘉義縣政府推動微型文創園區BOT案，由光禹國際集團子公司光禹文旅科技開發公司投資14億元打造「羊角藝術村」，首期「咩咩上樹萌寵樂園」去年12月30日試營運，首批引進42隻國外可愛動物，成為縣內第四家親子旅遊的可愛動物園區。

光禹國際董事長字維新說，首日試營運吸引1500人，熱情觀眾「嚇到」動物，連停車場也爆滿，顯示嘉義旅遊能量大。

嘉義縣家畜所說，業者申報首批引進42隻動物，包括梅花鹿、羊駝、瓦萊黑鼻羊、水豚、紅頸袋鼠、山羊（奴比亞/波爾/安哥拉山羊/撒能/阿爾拜因）、南丘娃娃羊、侏儒山羊等，業者展演不能違反動保法。

與故宮南院相隔一條道路的「嘉縣微型文創園區」，與施工中的嘉科園區及故宮院南院，並列嘉義縣三大投資案，光禹國際融合主題樂園開發經驗，將微型文創園區打造成Holo Park文化科技示範點。首期咩咩上樹萌寵樂園試營運，預計農曆新年前開幕。

「咩咩上樹萌寵樂園」園區有三大主題，萌寵動物樂園與可愛小動物親密互動，有來自瑞士笑笑羊、也有只能在日本才能看到的梅花鹿以及水豚君，全台唯一咩咩上樹的奇觀，包括袋鼠、波爾羊、草泥馬等，另有高空冒險區10個關卡，攀爬樹梢，穿越空中步橋，感受騰雲駕霧的暢快，極限大擺盪。

嘉義縣羊角藝術村首期「咩咩上樹萌寵樂園」去年12月30日試營運，首批引進42隻國外可愛動物。圖／光禹國際提供
嘉義縣羊角藝術村首期「咩咩上樹萌寵樂園」去年12月30日試營運，首批引進42隻國外可愛動物。圖／光禹國際提供
嘉義縣羊角藝術村首期「咩咩上樹萌寵樂園」去年12月30日試營運，首批引進42隻國外可愛動物。圖／光禹國際提供
嘉義縣羊角藝術村首期「咩咩上樹萌寵樂園」去年12月30日試營運，首批引進42隻國外可愛動物。圖／光禹國際提供
嘉義縣羊角藝術村首期「咩咩上樹萌寵樂園」去年12月30日試營運，首批引進42隻國外可愛動物。圖／光禹國際提供
嘉義縣羊角藝術村首期「咩咩上樹萌寵樂園」去年12月30日試營運，首批引進42隻國外可愛動物。圖／光禹國際提供
嘉義縣羊角藝術村首期「咩咩上樹萌寵樂園」去年12月30日試營運，首批引進42隻國外可愛動物。圖／光禹國際提供
嘉義縣羊角藝術村首期「咩咩上樹萌寵樂園」去年12月30日試營運，首批引進42隻國外可愛動物。圖／光禹國際提供
嘉義縣羊角藝術村首期「咩咩上樹萌寵樂園」去年12月30日試營運，首批引進42隻國外可愛動物。圖／光禹國際提供
嘉義縣羊角藝術村首期「咩咩上樹萌寵樂園」去年12月30日試營運，首批引進42隻國外可愛動物。圖／光禹國際提供
嘉義縣羊角藝術村首期「咩咩上樹萌寵樂園」去年12月30日試營運，首批引進42隻國外可愛動物。圖／光禹國際提供
嘉義縣羊角藝術村首期「咩咩上樹萌寵樂園」去年12月30日試營運，首批引進42隻國外可愛動物。圖／光禹國際提供
嘉義縣羊角藝術村首期「咩咩上樹萌寵樂園」去年12月30日試營運，首批引進42隻國外可愛動物。圖／光禹國際提供
嘉義縣羊角藝術村首期「咩咩上樹萌寵樂園」去年12月30日試營運，首批引進42隻國外可愛動物。圖／光禹國際提供
嘉義縣羊角藝術村首期「咩咩上樹萌寵樂園」去年12月30日試營運，首批引進42隻國外可愛動物，首日試營運吸引1500人。圖／光禹國際提供
嘉義縣羊角藝術村首期「咩咩上樹萌寵樂園」去年12月30日試營運，首批引進42隻國外可愛動物，首日試營運吸引1500人。圖／光禹國際提供

嘉義 梅花鹿 文創

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