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嘉市照顧勞工 今年開辦職災慰問金

聯合報／ 記者魯永明／嘉義報導

紓解勞工生活困境，嘉義市政府訂定勞工職業災害慰問金發放實施要點，今年起年滿15歲、設籍或在嘉市就業勞工，遭遇職災致死或連續住院將發慰問金。

多名議員建議設「勞青處」照顧勞工權益福利，市府表示，目前有兩個勞工業務專責科，局處編制為固定，持續研議中。

市府社會處表示，符資格的勞工遭遇職災致死將發10萬元慰問金、傷病連續住院達4天以上發5千元慰問金，須事故發生日起或職業病經勞保局認定之日起6個月內申請。

去年議會定期會起，多名市議員建議市府要設「勞青處」，在組織未調整前也持續加強照顧勞工。社會處指出，嘉市近3年職業災害，包含上、下班途中交通事故等情況，發生人數平均每年450人，考量嘉市產業以服務業為主，以及縣市共同生活圈因素，將通勤職災也納入慰問金發放範圍，可重複請領其他縣市同性質慰問金，盡力維護職業災害勞工權益。

社會處長李思賢表示，職災勞工家庭需要多元服務，除慰問金可先支應部分經濟所需，復工前的勞工還將面臨醫療、復健、重返職場與勞資協商壓力及不確定性，社會處提供相關職業災害法令、權益諮詢、心理支持、經濟補助等協助，有需求可洽詢。

職業 職災

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