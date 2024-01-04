冬雨挹注加調控得宜 曾文水庫水情歷年同期最佳

曾文水庫已進入枯水期一段時間，但受惠於去年12月集水區有超過50毫米降雨量，加上管理單位先前調控得宜，目前水情穩定，水位至今晚仍超過227公尺，為歷年同期最高。

根據經濟部水利署南區水資源分署今晚10時觀測資料，曾文水庫蓄水量4億6351萬立方尺，蓄水率91.45%，水位標高227.66公尺，相連通的烏山頭水庫蓄水量也有5745萬立方公尺，蓄水率72.53%，兩座水庫總蓄水量5億2096萬立方公尺，台南另一主要水庫南化水庫蓄水率也有約80.86%。

南區水資源分署統計，去年12月曾文水庫集水區降雨量超過50毫米，以枯水期來說較為少見，加上汛期結束前的多項調控措施，幫助水情至今維持穩定，曾文水庫蓄水量為歷年同期最高。

農田水利署嘉南管理處規劃於1月22日啟動今年一期作供灌作業，計畫用水量約2億3500萬立方公尺，但供灌期間將視降雨情形機動調整供水作業。

南水分署指出，依水情評估至3月底前，台南各標的用水可穩定供應，但民眾仍應維持節約用水習慣。