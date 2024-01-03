遭控競選旗幟未插競選專區 陳以信：提醒支持者插在家中就好

大選倒數，處處可見相關競選廣告，台南市依法只有競選辦事處及公告競選專區能設置。台南市議員陳皇宇發現，南關地區處處插滿國民黨台南市第六選區立委候選人陳以信競選旗幟。陳說，各行政區都有固定地點供候選人設置，陳卻違規在大馬路上插滿旗幟，呼籲盡速拆除。陳以信說，選民帶回旗幟可能未了解規定，會提醒將旗幟插在自己家中，強調「團隊並未任意在路上插旗。」

據台南市環境清潔自治條例及廢棄物清理法公告之規定，競選期間得在公告競選專區設置旗幟，其餘不論公私領域解不得設置廣告物。而這大選期間，台南市也在日前公布廣告物設置原則，可設置地點為選委會登記立案的主辦事處左右各30公尺建築線內側範圍，以及公告全市117處競選專區。

台南市議員陳皇宇表示，近期發現國民黨台南市第六選區立委候選人陳以信，在南關線許多大馬路上，插滿違規的競選旗幟，如中山路整條插滿他的旗幟，有的還插在人行道，嚴重影響用路人安全，而且均被台南市政府環保局貼上違規的告示，他指出，整個南關線只有陳以信在參選過程，做了這樣一件嚴重影響環境的不好示範，呼籲陳以信派人將違規的參選旗拆除。