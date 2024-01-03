大玩創意走得優雅自在 黃敏惠偕近百位樂齡勇壯族走伸展台時尚走秀

嘉義市打造「樂齡勇壯城」，上午在嘉義製材所舉辦全嘉動起來「勇」敢「秀」出時尚夢走秀活動，市長黃敏惠偕林鐵及文資處長黃妙修，與近百位勇壯族走伸展台圓夢，透過亮麗穿搭風格，搭配優雅美姿美儀，展現活力自信，體驗優雅人生！

活動吸引近百名勇壯族參與，這群平均年齡64歲勇壯族大玩創意，以永續環保、運動、音樂會、派對等主題服飾，讓民眾大飽眼福，展現獨優雅時尚風格。邀請紐約、倫敦時裝秀中年紀最長模特兒「時尚老人」林經甫醫師、知名女星嚴立婷、國際形象管理顧問鄒昀真擔任評審，以專業角度協助參賽者，讓從未走上台勇壯族拋下害羞，大方走上台前，展現活力自信。

黃敏惠說，只有新思維、新觀念會影響人生，50歲以後第三人生也要精采，優雅老化，她今年邁向65歲，反而有更大能量逐夢，讓自己過得好，呼籲摒棄老是觀念落伍、體弱多病，需要被照顧舊觀念，鼓勵勇壯族繼續為社會付出。林經甫以「腦力、體力、社會力」勉勵勇壯族，走得優雅、走得自在。

衛生局長廖育瑋說，「老」這個名詞就像框架，框住勇壯族無限可能，透過走秀活動突破框架，只有不斷嘗試新鮮事物，才能真正從銀髮世代蛻變成勇壯世代。