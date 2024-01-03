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超好拍！台南永華市政園區推出龍年「龍喜利來」造景

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南永華市政園區「龍喜利來」造景超吸睛。圖／台南市祕書處提供
台南永華市政園區「龍喜利來」造景超吸睛。圖／台南市祕書處提供

南市政府秘書處以農曆年龍年生肖，搭配台南400「 一起台南 世界交陪」的想法，在永華市政中心的永華綠園草地，以船隻乘載台南400年的歷史為出發點，連結4條龍，並羅列市民有感的各項市府施政成果，搭配應景的四季草花，以「龍喜利來」平安喜樂龍喜利，帶領台南邁向下一個400年。

秘書處表示，過去每到過年期間，雙市政中心都會種植部分草花，應景妝點年節氣氛。去年永華市政中心的「旺兔順利」裝置藝術，得到各界的好評，今年在市長黃偉哲的指示下，也比照去年的做法，並由工務局協助部分經費，在永華綠園廣場，種植1萬5千株草花。

除了四季草花的種植外，為了配合明年農曆年的龍年生肖，特別以龍為主題，並搭配「台南400」的意象，請廠商全新製作代表承載台南歷史的船隻，連結4條龍，在永華綠園的草地上原創展出，祝賀所有市民朋友，新的一年都能「龍喜利來」平安喜樂龍總來。

秘書處指出，裝置造景也融入市長黃偉哲就任5周年施政成果，包括「失業率六都最低」、「旅宿業成長六都第一」、「修繕農漁水路1538公里，全國第一」、「打造玉井、將軍農漁雙冷鏈核心」、「招商引資1948億，全國第一」等等。歡迎市民朋友來到永華市政中心，感受濃厚的年節氣息。

台南永華市政園區「龍喜利來」造景超吸睛。圖／台南市祕書處提供
台南永華市政園區「龍喜利來」造景超吸睛。圖／台南市祕書處提供

台南 黃偉哲 農曆年 生肖 裝置藝術

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