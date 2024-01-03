雲林北港轉運站敗部復活 將採BOT方式營運、今舉辦說明會

雲林縣府與國有財產署合作開發北港轉運站，歷經3年，國有財產署以不符合利益為由終止合作，縣長張麗善批「都是選舉惹的禍」，縣府重新選址在北港糖廠市地重畫區規畫北港轉運站，今天舉辦地方說明會。

縣府原利用縣府所有土地與國有財產署所有土地合作開發「雲西京站北港時尚廣場BOT案」，建置北港交通轉運站，並結合商業機能模式帶動未來北港新興商圈發展。

前年5月國有財產署「商業區開發轉運站不符合本署利益」為由，宣布合作破局，張麗善質疑是受選舉影響，「都是選舉惹的禍」，國產署才會片面解約，讓縣府做了三年白工。

張麗善今在說明會表示，為免政治干擾，縣府重新選定北港糖廠市地重畫區，內規畫北港轉運站預定地，重現「雲西京站—北港時尚廣場」。

縣府交通工務局長汪令堯表示，雲西京站有六層樓，一樓作為轉運層、二至六樓分別為伴手禮街、美食街、主題餐廳、商旅層等，並另規畫立體停車場。

張麗善表示，感謝媽祖給她靈感，將轉運站設在重畫區，北港糖廠市地重畫區位於大北港科技產業園區內，將規畫產業發展區、旅館區、住宅區、滯洪公園及社會住宅等，連同轉運站共同翻轉大北港地區人口外移的困境。

汪令堯說，雲西京站將採用BOT方式來提高新址土地活化利用強度，縣府已自籌300萬元辦理「雲西京站北港時尚廣場BOT可行性評估計畫及先期規畫案」。

雲林縣議長黃凱、副議長蔡咏鍀、縣議員黃文祥、北港鎮長蕭美文等人都期待北港轉運站能為北港帶來觀光與商業發展，並解決交通問題。