運用AI判讀壅塞 南市安定、大灣交流道可省5%至9%通行時間

為提升交通智慧管理效率，台南市交通局導入AI影像辨識技術應用於交通管理，透過設置智慧動態號誌系統，即時判讀壅塞路段與方向，自動調整交通號誌時制，去年度在安定、大灣交流道周邊建置後，平均可節省用路人5%至9%的旅行時間。今年度擴大在永康、仁德交流道周邊，並逐步在全市車流量大的路口，進行智慧號誌建置計畫。

交通部日前辦理111年度「智慧運輸系統建設發展計畫」評鑑，台南市府交通局辦理「111年度AI影像辨識的智慧交通管理系統」獲頒評鑑佳作；又台灣雲端物聯網產業協會2023雲端物聯網創新獎，交通局辦理「台南市緊急車輛優先號誌計畫」也獲得「優良應用獎」肯定。

市長黃偉哲表示，為提供市民出行的便利，降低因道路壅塞帶來的不適，並提升緊急救護的效率，交通局去年在安定交流道周邊市道178線、大灣交流道周邊小東路與復興路路段施行AI智慧車流辨識及號誌管理策略，完成智慧動態號誌系統建置；並於成大醫院至奇美醫院間路段、安南醫院周邊建置緊急車輛優先號誌，讓救護車優先安全通過路口。交通局積極以創新智慧科技來管理交通問題，期藉由科技方法改善道路壅塞問題，提升道路服務水準，增進救援效率。

交通局長王銘德也說，台南市交通局更建置了國內最大的車輛優先號誌系統，建置了31處緊急車輛優先號誌路口，透過路口及車上設備間感應觸發，讓路口號誌得以變換燈號以利緊急救護車輛通行，平均救護車每趟次旅行時間可減少40秒，有效提升黃金救援時間。