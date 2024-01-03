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運用AI判讀壅塞 南市安定、大灣交流道可省5%至9%通行時間

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市府交通局在安定、大灣交流道周邊施行AI智慧車流辨識及號誌管理策略， 有效節省用路人5%至9%時間。圖／台南市交通局提供
台南市府交通局在安定、大灣交流道周邊施行AI智慧車流辨識及號誌管理策略， 有效節省用路人5%至9%時間。圖／台南市交通局提供

為提升交通智慧管理效率，台南市交通局導入AI影像辨識技術應用於交通管理，透過設置智慧動態號誌系統，即時判讀壅塞路段與方向，自動調整交通號誌時制，去年度在安定、大灣交流道周邊建置後，平均可節省用路人5%至9%的旅行時間。今年度擴大在永康、仁德交流道周邊，並逐步在全市車流量大的路口，進行智慧號誌建置計畫。

交通部日前辦理111年度「智慧運輸系統建設發展計畫」評鑑，台南市府交通局辦理「111年度AI影像辨識的智慧交通管理系統」獲頒評鑑佳作；又台灣雲端物聯網產業協會2023雲端物聯網創新獎，交通局辦理「台南市緊急車輛優先號誌計畫」也獲得「優良應用獎」肯定。

市長黃偉哲表示，為提供市民出行的便利，降低因道路壅塞帶來的不適，並提升緊急救護的效率，交通局去年在安定交流道周邊市道178線、大灣交流道周邊小東路與復興路路段施行AI智慧車流辨識及號誌管理策略，完成智慧動態號誌系統建置；並於成大醫院至奇美醫院間路段、安南醫院周邊建置緊急車輛優先號誌，讓救護車優先安全通過路口。交通局積極以創新智慧科技來管理交通問題，期藉由科技方法改善道路壅塞問題，提升道路服務水準，增進救援效率。

交通局長王銘德也說，台南市交通局更建置了國內最大的車輛優先號誌系統，建置了31處緊急車輛優先號誌路口，透過路口及車上設備間感應觸發，讓路口號誌得以變換燈號以利緊急救護車輛通行，平均救護車每趟次旅行時間可減少40秒，有效提升黃金救援時間。

交通局表示，透過「AI影像辨識智慧交通管理系統」的智慧化交通管理策略將可改善壅塞問題，透過路口攝影機辨視車流以及Goole旅行時間，自動調整路燈時間，以提升道路使用效率與安全性，今年度規畫在永康、仁德交流道周邊進行智慧號誌建置計畫，永康是往中正南北路，仁德是往東區市道182方向，已完成招標建置中；未來也將持續把AI車流辨識和智慧動態號誌推廣到其他適合實施路段，創造一個智慧、便捷、綠能的宜居城市。

台南市府交通局智慧交通獲獎，交通局長王銘德獻獎（中），市長黃偉哲讚揚交通局團隊創新傑出的表現，勉勵交通局持續運用智慧科技管理交通政策，以打造舒適的交通環境。圖／台南市交通局提供
台南市府交通局智慧交通獲獎，交通局長王銘德獻獎（中），市長黃偉哲讚揚交通局團隊創新傑出的表現，勉勵交通局持續運用智慧科技管理交通政策，以打造舒適的交通環境。圖／台南市交通局提供

台南 AI 黃偉哲

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