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布袋戲宗師黃海岱冥誕 其子黃逢時籲請守護台灣戲曲：見這一幕心都冷了

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
今天是布袋戲宗師黃海岱124歲冥誕，前立委黃逢時代表黃家細說台灣布袋戲史，不改其幽默感性的風格。記者蔡維斌／攝影
今天是布袋戲宗師黃海岱124歲冥誕，前立委黃逢時代表黃家細說台灣布袋戲史，不改其幽默感性的風格。記者蔡維斌／攝影

布袋戲一代宗師黃海岱今天124歲冥誕，緬懷會上黃海岱兒子也是前立委黃逢時有感而發，細說台灣戲劇的式微，指全國約有800團布袋戲，能專業自力更生恐不到150團，反觀國外政府大力保護國家戲曲還國內外巡演，演戲不能沒有觀眾，有時看到台上人比台下多，心都冷了，黃家只是為台灣偶劇藝術開一扇門，希望大家不分宗派團結一致，並呼籲政府與各劇團攜手延續台灣續戲曲生命。

雲林縣府今天在雲林布袋戲館舉辦黃海岱大師124歲冥誕緬懷大會，縣長張麗善、議長黃凱、副議長蔡咏鍀、虎尾鎮長丁學忠、文觀處長陳璧君及黃家代表黃逢時，眾多劇團主也出席，縣長張麗善贈送3D列印的黃海岱大師布偶給黃逢時作為紀念，現場由青年金掌獎得主陳淑如帶來精彩布袋戲表演，並發送124顆圓滿杯子蛋糕，為黃大師祝壽。

黃逢時感性致詞並不改其幽默風格，他說，和父親黃海岱相差48歲，但父親還有一位相差94歲的內孫在美國讀書。他細說黃家的布袋史以及布袋戲在台灣演化現況有感而發，他說，曾到布袋戲發源地的對岸漳州踏勘偶戲發展情況，發現和台灣的發展相差很多，台灣尤其雲林已成為布袋戲的代表，但在榮耀之餘，布袋戲在台灣的發展卻有潛在的危機。

他說，國內約有800支劇團但能靠演戲維生的150團不到，曾經轟動台灣廟口文化布袋戲，日漸式微，常看到台上演戲的人比台下多，歌仔戲命運也一樣，令人不勝唏噓，但大家不必太沮喪，他認為布袋戲擁有豐厚的文化底蘊，黃家只是為台灣布袋戲打開一扇門，只要大家不分宗派團結一致，一定可再打造一條新路，他以韓國為例，在政府協助下，時時都有團在國內或出國巡演，所以他籲請公部門多多幫忙，與團界合作，守護並振興這些珍貴的台灣戲曲文化，否則歌仔戲也一樣，這些珍貴戲曲恐將消失在舞台上。

黃逢時在父親冥誕會上一席話，也令縣長張麗善深感認同，她說，為延續黃海岱傳藝精神，宏揚「布袋戲的故鄉」美名，縣府肩負重責，目前縣府不僅強化交流，更與「世界偶戲重鎮」的法國夏勒維高等偶戲藝術學院、美國西北木偶中心簽署合作簽署備忘錄，讓台灣布袋戲走向國際；同時將推出「戲臺裏的魔力」新書作為布袋戲推廣教材，聘請藝師進入校園，讓布袋戲文化深耕生根。

教授詹惠登說明今年預計出版「戲臺裏的魔力」新書計畫。記者蔡維斌／攝影
教授詹惠登說明今年預計出版「戲臺裏的魔力」新書計畫。記者蔡維斌／攝影
青年金掌獎得主陳淑如一家姊弟妹帶來精彩布袋戲表演，為大師祝壽。記者蔡維斌／攝影
青年金掌獎得主陳淑如一家姊弟妹帶來精彩布袋戲表演，為大師祝壽。記者蔡維斌／攝影
今天是布袋戲宗師黃海岱124歲冥誕，也是雲林布袋戲日。記者蔡維斌／攝影
今天是布袋戲宗師黃海岱124歲冥誕，也是雲林布袋戲日。記者蔡維斌／攝影
雲林縣長張麗善致贈3D製作的黃海岱大師戲偶給黃逢時作紀念。記者蔡維斌／攝影
雲林縣長張麗善致贈3D製作的黃海岱大師戲偶給黃逢時作紀念。記者蔡維斌／攝影
今天是布袋戲宗師黃海岱124歲冥誕，各知名劇團團主到場祝壽。記者蔡維斌／攝影
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布袋戲 張麗善 雲林

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