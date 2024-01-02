布袋戲宗師黃海岱冥誕 其子黃逢時籲請守護台灣戲曲：見這一幕心都冷了
布袋戲一代宗師黃海岱今天124歲冥誕，緬懷會上黃海岱兒子也是前立委黃逢時有感而發，細說台灣戲劇的式微，指全國約有800團布袋戲，能專業自力更生恐不到150團，反觀國外政府大力保護國家戲曲還國內外巡演，演戲不能沒有觀眾，有時看到台上人比台下多，心都冷了，黃家只是為台灣偶劇藝術開一扇門，希望大家不分宗派團結一致，並呼籲政府與各劇團攜手延續台灣續戲曲生命。
雲林縣府今天在雲林布袋戲館舉辦黃海岱大師124歲冥誕緬懷大會，縣長張麗善、議長黃凱、副議長蔡咏鍀、虎尾鎮長丁學忠、文觀處長陳璧君及黃家代表黃逢時，眾多劇團主也出席，縣長張麗善贈送3D列印的黃海岱大師布偶給黃逢時作為紀念，現場由青年金掌獎得主陳淑如帶來精彩布袋戲表演，並發送124顆圓滿杯子蛋糕，為黃大師祝壽。
黃逢時感性致詞並不改其幽默風格，他說，和父親黃海岱相差48歲，但父親還有一位相差94歲的內孫在美國讀書。他細說黃家的布袋史以及布袋戲在台灣演化現況有感而發，他說，曾到布袋戲發源地的對岸漳州踏勘偶戲發展情況，發現和台灣的發展相差很多，台灣尤其雲林已成為布袋戲的代表，但在榮耀之餘，布袋戲在台灣的發展卻有潛在的危機。
他說，國內約有800支劇團但能靠演戲維生的150團不到，曾經轟動台灣廟口文化布袋戲，日漸式微，常看到台上演戲的人比台下多，歌仔戲命運也一樣，令人不勝唏噓，但大家不必太沮喪，他認為布袋戲擁有豐厚的文化底蘊，黃家只是為台灣布袋戲打開一扇門，只要大家不分宗派團結一致，一定可再打造一條新路，他以韓國為例，在政府協助下，時時都有團在國內或出國巡演，所以他籲請公部門多多幫忙，與團界合作，守護並振興這些珍貴的台灣戲曲文化，否則歌仔戲也一樣，這些珍貴戲曲恐將消失在舞台上。
黃逢時在父親冥誕會上一席話，也令縣長張麗善深感認同，她說，為延續黃海岱傳藝精神，宏揚「布袋戲的故鄉」美名，縣府肩負重責，目前縣府不僅強化交流，更與「世界偶戲重鎮」的法國夏勒維高等偶戲藝術學院、美國西北木偶中心簽署合作簽署備忘錄，讓台灣布袋戲走向國際；同時將推出「戲臺裏的魔力」新書作為布袋戲推廣教材，聘請藝師進入校園，讓布袋戲文化深耕生根。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言