近百門課程最低下殺85折 南市北門社大春季班報名中

電競直播主顏翎熹「Molly翎熹」於2022年九合一選舉改名「顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節」，並當選嘉義市議員，上月底於臉書貼文拿身分證說已改回原名字顏翎熹。她昨天（1日）又在臉書分享，自己過去曾與一名機師男友交往，想不到期間卻還持續在PTT徵友，且手機裡還儲存前女友的胸部照片。直到有一天她發現前男友交往的新任女友狀態變差，所幸後來已展開新生活，讓她體悟到「人生不會只停留在當下」，要相信幸福總會到來。

2024-01-02 16:15