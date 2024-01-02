近百門課程最低下殺85折 南市北門社大春季班報名中
台南市北門社區大學113年度春季班今天起受理報名，即日起至1月12日止可享早鳥優惠9折，本周六在佳里公園成果展當日更下殺至85折，邀請民眾加入多元學習、終身成長行列。
北門社大校長潘秀妲說，社大課程多元豐富，共開設99門課程，包括健康運動、烘焙烹飪、生活美學、語言學習、樂器演奏、地方文史、資訊科技等類別。
其中，應民眾需求特別開設越南文化及語言入門、生活花藝、文學電影賞析、公民新聞報導實務、鹽鄉組曲歌謠、茶道藝術、台語古典詩詞賞析吟唱等等豐。
另外，為促進鹽分地帶文化、產業及生態永續發展，特別配合地方特色，開多門課程如鹽分地帶文化論壇、鹽分地帶采風巡禮、鹽分地帶歷史文化等等，民眾可以藉課程挖掘在地故事，深入了解大北門區。
民眾若要查詢開課資訊，可網路搜尋「台南市北門社區大學」，查詢開課資訊，在相關優惠，即日起至1月12日止可享早鳥優惠9折，本周六在佳里公園成果展當日更下殺至85折，同時也針對65歲以上長者給予9折優惠；低收入戶、身心障礙者、70歲以上長者更可享有一門課程免費第二門起5折；新住民、親子共學子女享有5折優惠。
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