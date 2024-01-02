嘉義TPASS首日學生搶搭優惠 這路線爆量客滿搭不上車

今天是「嘉義TPASS」跨城際通勤月票正式上路啟用，許多學生搶搭優惠通車，上午嘉義客運沄水到嘉義市路線傳出因爆量客滿，有學生搭不上車。嘉義客運表示，因為搭乘TPASS優惠的學生增加，才會有此現象，學生都有搭到車只是比較擠些。嘉義區監理所表示，會再和業者討論研究。

今天是嘉義縣市TPASS第一天上路，有學生家長反應，中埔鄉沄水到嘉義市7215路線6點30分班次，爆量客滿，部分學生上不去。

嘉義客運蔡經理表示，經了解，學生都有上車，只是比較擠一些；因為TPASS大家為了省錢造成客運爆滿。

現在全國客運業司機都嚴重缺工。他表示，因為缺司機、又要符合勞基法、路權等問題，增班不是那麼容易，早上車輛都出動，已沒有多餘的人力。

嘉義縣公車處長楊志雄表示，縣府早已注意到這問題，早上學生上學是尖鋒時段，因為這路線屬於公路客運，路權是監理所管轄，要由監理所出面協調。但縣公車、嘉義客運服務的客群不一樣，縣公車到大埔載鄉民為主，客運是載送學生。

他說，嘉縣公車有班5點30分開往大埔鄉，到大埔鄉是7點30分，下到沄水時間更晚也來不及協助輸運學生。