方便長輩就醫安全島開機車通行缺口? 嘉市府：研擬規畫中

台中榮總嘉義分院大門前東側機慢車道因安全島綠帶阻隔，不少機車族貪圖方便提前在友忠路口轉到世賢路逆向或者直接騎上安全島穿越快車道到醫院門口，險象環生。市議員黃大祐建議在安全島開出機慢車道缺口方便機車族長輩就醫。交通處長許啟明表示，將研議利用交通工程方式調整交通路型，改善機車到榮總醫院的動線。

市議員黃大祐表示，接獲不少騎士陳情，前往榮總嘉義分院時因為機慢車道被安全島綠帶阻隔，只好到下個路口玉山路待轉，又因為這處是多時向路口，要騎到玉山路、育人路、世賢路間待轉格才能再沿著世賢路到醫院，「轉、轉、轉」令騎士十分困擾。

有些騎士貪圖方便提早在前一個路口友忠路口轉到世賢路，然後再逆向到醫院門口，也有騎士乾脆違規跨過安全島綠帶冒險穿越快車道。

黃大祐說，到榮民醫院就醫的很多是長輩，希望市府重視這問題；建議東側的綠帶安全島可以打開缺口，讓機車可以出入，解決多年來的困擾。