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議員顏翎熹曝傷心情史 機師男友藏舊愛照還偷上PTT徵友

聯合新聞網／ 綜合報導
電競直播主顏翎熹「Molly翎熹」曾為了選舉改名「顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節」，上月底改回原名字顏翎熹。她於元旦當天分享自己的悲傷情史。圖／聯合報資料照片
電競直播主顏翎熹「Molly翎熹」曾為了選舉改名「顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節」，上月底改回原名字顏翎熹。她於元旦當天分享自己的悲傷情史。圖／聯合報資料照片

電競直播主顏翎熹「Molly翎熹」於2022年九合一選舉改名「顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節」，並當選嘉義市議員，上月底於臉書貼文拿身分證說已改回原名字顏翎熹。她昨天（1日）又在臉書分享，自己過去曾與一名機師男友交往，想不到期間卻還持續在PTT徵友，且手機裡還儲存前女友的胸部照片。直到有一天她發現前男友交往的新任女友狀態變差，所幸後來已展開新生活，讓她體悟到「人生不會只停留在當下」，要相信幸福總會到來。

顏翎熹1日在臉書發文指出，過去曾有朋友幫她介紹一名機師男友，一開始兩人很要好，直到某天自己「異想天開去google他的帳號」，才赫然發現交往期間男友持續在喝茶論壇上發表心得，並於PTT的O2版持續徵友。又有一次，她在家裡等男友飛回來時，Mac的同步功能，「讓我知道他手機剛剛存了前女友的奶照」。

顏翎熹說，後來有一天自己得知男友要去花蓮找前女友玩，「我希望他不要去，按掉他的鬧鐘，但他還是出門了」，於是兩人在很不愉快的狀態下分手。分手後沒多久，顏翎熹發現前男友交新的女朋友，對象還是同公司員工，「偶爾我會去看看他女友的動態，看看他們過得如何」。

直到有一次，顏翎熹發現前男友的新女友所發的動態內容似乎不太對勁，「她狀態很不好，和當初的我一樣」，於是忍不住私訊她了解近況，這下才從女方口中得知在兩人同居的家裡發現別人的髮圈髮夾。礙於以自己的身分去關心女方會顯得有點侷促，因此就決定不再聯繫。

去年底，顏翎熹突然想起這件事情，於是上網搜尋女方的社群帳號，得知她不僅與男方分手，也離開原本任職的公司，然後結婚生子，開了一間咖啡廳，照片中「她臉上滿是燦爛的開心光芒」。顏翎熹除了替女方感到開心，也領悟到「就算曾經很難過，我們總有一天，可能在未來某個時刻，也會感受到幸福快樂」。

因此，顏翎熹呼籲粉絲們「人生不會只停留在當下」，2023年的好壞都已經過去，希望2024年大家可以像她那樣，相信幸福總會到來。

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