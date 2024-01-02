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南市西門圓環將取消禁機車直行 但禁止外環道紅燈右轉

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市交通局為改善西門圓環交通，春節前開放機車可直行西門路、民族路。記者鄭惠仁／攝影
台南市交通局為改善西門圓環交通，春節前開放機車可直行西門路、民族路。記者鄭惠仁／攝影

台南市區圓環多，其中位於西門、民族路口的西門圓環，車流量多，議員及居民反映行走動線不佳，南市議會保安委員會今會同交通局勘查，提出改善建議，交通局表示，正規畫圓環上西門路、民族路機車可直行，春節前實施，但外環車輛紅燈不能右轉，會做好標線、號誌指引，有約2個月緩衝期，不會馬上取締告發 。

南市西門圓環緊鄰台南最熱鬧得赤崁、國華街及海安路商圈，因來此消費的市民及外地遊客多，車位一位難求，也因如此，西門圓環有一特色，圓環內設置停車格位，但緊鄰停車格位的人行步道狹窄，不利行人步行，加上要進入圓環行穿線太接近路口，以及走圓環外環的機車，紅燈可右轉，不利行人，議員及居民建議改善。

台南市議員林依婷、陳怡珍、沈振東、周嘉韋、李宗霖、蔡宗豪今天上午會同交通局勘查，提出改善建議，交通局長王銘德表示，為了改善西門圓環交通，以及讓行人更安全，將取消圓環處西門路、民族路禁行機車，目前正做標線、號誌規畫，預計春節前實施，讓機車可雙向通行，但僅能直行及右轉，不能左轉，要至圓環其他路口的車輛仍必須走外環。另，取消機慢車紅燈右轉，會增設雙向行人早開時相。

王銘德說，今年國土署有人本交通經費補助，正規畫西門圓環交通環境改善，包含路肩內縮、設置停車彎、改善圓環內停車格外設計，以及鄰接道路改善等、希望徹底解決問題。

參與會勘議員要求交通局能在實施前做好宣導，並且和當地里長、商家溝通，做好因應；也有議員建議其他有需要的圓環也能比照，免得因圓環不同，而有不同規定的情形。五條港里長沈廉哲建議，未來應利用圓環內的小公園增加道路面積，赤崁里長陳永菁要求，未來規畫要考量在地屬性，顧及商家生意。王銘德表示，這是商業密集的地方，一定會兼顧商家的需求與考量。

台南市議會保安委員會今會同交通局勘查，針對西門圓環交通動線提出改善建議。記者鄭惠仁／攝影
台南市議會保安委員會今會同交通局勘查，針對西門圓環交通動線提出改善建議。記者鄭惠仁／攝影
台南市交通局為改善西門圓環交通，春節前開放機車可直行西門路、民族路，但禁止外環道車輛右轉。記者鄭惠仁／攝影
台南市交通局為改善西門圓環交通，春節前開放機車可直行西門路、民族路，但禁止外環道車輛右轉。記者鄭惠仁／攝影

議員 行人 台南 林依婷 蔡宗豪 機車族

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