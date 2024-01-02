快訊

日本7.6強震…金澤車站狂搖影片曝！震到天花板漏水 超市物品掉滿地

開網約車不再夢幻 反映了中國經濟的整體下墜

公家單位廁所非借不可？基層警陷兩難：出事又得背鍋

翁章梁開出「轉骨」藥方 賴清德：要照著拿這三帖藥

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
民進黨總統侯選人賴清德（前排右二）今到嘉義縣水上璿宿上天宮參拜。記者黃于凡／攝影
民進黨總統侯選人賴清德（前排右二）今到嘉義縣水上璿宿上天宮參拜。記者黃于凡／攝影

民進黨總統侯選人賴清德今到嘉義縣水上鄉璿宿上天宮參拜，縣長翁章梁當場提出「轉骨」三帖藥方。賴清德表示，要照著藥方拿藥，現在民調只是一個參考，最後還是票最高的人當選，懇請大家1月13日出來投票，賴清德、蕭美琴一票，蔡易餘一票，民主進步黨一票。

縣長翁章梁說，嘉義近年進步很大，嘉義科學園區已動土，也吸引outlet進駐高鐵特定區，未來將是雲嘉南重要消費基地，嘉義發展就像小孩子「轉骨」一樣，未來要拿對藥方，第一味是賴清德，第二味是蔡易餘，第三味就是民進黨，山區支持陳冠廷、市區支持王美惠。

賴清德說，他若當選總統，一定讓22個縣市均衡發展，不能把國家資源都放在直轄市和北部，應均衡發展讓國家進步，既然翁章梁開出「轉骨」藥單，大家就照這樣拿藥，讓賴清德、蔡易餘、民進黨得到最大支持，未來建設嘉義縣，讓嘉義縣轉骨、轉大人。

立委候選人蔡易餘則說，水上鄉舊公所場址除了做停車空間，還要做首座托嬰中心，用中央前瞻基礎建設繼續，讓大家生活愈來愈便利，他的體重有105公斤，牛頓定律中重力愈大、吸引力愈大，嘉義需要中央資源幫忙，要讓有吸引力的人來為嘉義縣爭取經費。

民進黨總統侯選人賴清德（中）今到嘉義縣水上璿宿上天宮參拜。記者黃于凡／攝影
民進黨總統侯選人賴清德（中）今到嘉義縣水上璿宿上天宮參拜。記者黃于凡／攝影
民進黨總統侯選人賴清德（前排左二）今到嘉義縣水上璿宿上天宮參拜。記者黃于凡／攝影
民進黨總統侯選人賴清德（前排左二）今到嘉義縣水上璿宿上天宮參拜。記者黃于凡／攝影

2024選舉 2024總統選舉 翁章梁 賴清德

延伸閱讀

賴清德反擊趙少康：硬把憲法九二共識化 才是真正的危險

「賴清德當選台灣風險立刻就到」趙少康：不要選完後悔

侯友宜：賴清德稱中華民國帶來災難 這種人可以信賴？

歲計賸餘幫青年？藍委批賴清德：當過院長還不懂財政

相關新聞

總統大選聯合報最新民調／賴蕭32% 侯康27% 柯盈21%

選戰進入倒數。本報最新總統選情調查發現，賴蕭配與柯盈配支持率穩定，但侯康配支持率較兩周前下滑四個百分點，民調封關前再次呈...

2024大選總統民調整理包！一圖看7家媒體封關民調走勢

2024總統大選進入倒數計時，3黨戰火猛烈，卯足全力搶佔優勢，各家民調也頻繁更新，20日政見發表會後，美麗島、ETtoday再公布新民調，賴蕭配與侯康配戰況依舊膠著。《聯合新聞網》2024大選專題也整理最新5家民調結果供選民參考。

本報封關民調「侯康」配下降 朱立倫籲：中間選民沉思

2024總統、立委選舉下周六投票，本報今天公布封關民調，國民黨主席朱立倫今早受訪表示，民進黨以全國大型看板抹黑，攻擊總統...

ET民調／侯康35.8%逼近賴蕭38.9% 領先柯盈逾13個百分點

ETtoday民調雲公布最新民調，調查時間為去年12月31日到今年1月1日，有效樣本1557份，一定會去投票的有1289...

超投入！44%曾患選前焦慮症 四成六有過選後失落感

1月13日就要投票了，yes123求職網調查顯示，33%曾與同事因政治立場起爭執，兩成一企業直接要求職場不可談論政治。只...

封關民調出爐 棄保效應漸弱？蔣萬安這樣回應...

選戰最後倒數，聯合報封關民調，賴蕭配與柯盈配支持率穩定，但侯康配支持率較兩周前下滑四個百分點，民調封關前再次呈現賴蕭領先...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。