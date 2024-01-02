翁章梁開出「轉骨」藥方 賴清德：要照著拿這三帖藥

民進黨總統侯選人賴清德今到嘉義縣水上鄉璿宿上天宮參拜，縣長翁章梁當場提出「轉骨」三帖藥方。賴清德表示，要照著藥方拿藥，現在民調只是一個參考，最後還是票最高的人當選，懇請大家1月13日出來投票，賴清德、蕭美琴一票，蔡易餘一票，民主進步黨一票。

縣長翁章梁說，嘉義近年進步很大，嘉義科學園區已動土，也吸引outlet進駐高鐵特定區，未來將是雲嘉南重要消費基地，嘉義發展就像小孩子「轉骨」一樣，未來要拿對藥方，第一味是賴清德，第二味是蔡易餘，第三味就是民進黨，山區支持陳冠廷、市區支持王美惠。

賴清德說，他若當選總統，一定讓22個縣市均衡發展，不能把國家資源都放在直轄市和北部，應均衡發展讓國家進步，既然翁章梁開出「轉骨」藥單，大家就照這樣拿藥，讓賴清德、蔡易餘、民進黨得到最大支持，未來建設嘉義縣，讓嘉義縣轉骨、轉大人。

立委候選人蔡易餘則說，水上鄉舊公所場址除了做停車空間，還要做首座托嬰中心，用中央前瞻基礎建設繼續，讓大家生活愈來愈便利，他的體重有105公斤，牛頓定律中重力愈大、吸引力愈大，嘉義需要中央資源幫忙，要讓有吸引力的人來為嘉義縣爭取經費。 民進黨總統侯選人賴清德（中）今到嘉義縣水上璿宿上天宮參拜。記者黃于凡／攝影 民進黨總統侯選人賴清德（前排左二）今到嘉義縣水上璿宿上天宮參拜。記者黃于凡／攝影

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