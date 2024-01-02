申設獲准 嘉市湖美夜市6日開賣

嘉義市湖美夜市先前因不符土地使用規定，不到1個月落幕，去年底終獲核准設置，地點改到湖美八路、湖美七路、健康二路及健康三路街墎內，6日將試營運，每周三、五、六下午4時起營業，預計可設200攤位。市民表示持樂觀態度，但別讓交通打結；業者規畫，夜市舊址會作為停車場。

市府建設處表示，湖美夜市是嘉市首座申請核准民營攤販集中場，期限為4年，許可屆滿前3個月可再申請，至於既有的嘉樂福夜市、隬陀夜市，存在許久，將持續輔導合法化。

湖美夜市基地面積約1886坪，土地使用分區屬第二種商業區，入口已架起「湖美商展、嘉義夜市」，商展2字源自早期的「體育場商展」曾是嘉市最大夜市，對市民有著特殊情感。

嘉市夜市都選在周三、周五，有民眾反映希望周六也開，攤商討論後認為周六場有商機，決定每周開3天。

市議員陳家平說，期許業者做好場所管理，讓過去體育場夜市人潮鼎沸、充滿商機的模樣再現；陳姓居民指出，前次湖美夜市每周三和五開業，周邊都停滿車輛、交通大打結，交通狀況待觀察。